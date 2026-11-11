Kölner Südstadt-Wirt warnt„Wenn das Wetter irgendwann wieder gut wird, haben wir ein Problem“

Für Martin Wolf wird die anstehende Karnevals-Session ein Stück weit auch eine Reise in seine berufliche Vergangenheit. Jedes Jahr gibt es in der „Torburg“ am Chlodwigplatz ein eigenes Sessionsmotto. Dieses Mal wird sich die beliebte Kneipe in eine Hafenkaschemme verwandeln.

Die Wandbemalung, die ein Künstler eigens für die „Torburg“ jedes Jahr anfertigt, ist schon angebracht: der „Torburg“-Schriftzug, ergänzt durch die obligatorische Buddel Rum, Steuerrad und Anker. Bis Weiberfastnacht wird in der ganzen Kneipe jede Menge maritime Dekoration dazukommen. Das Thema liegt dem Wirt und leidenschaftlichen Segler am Herzen. „Es gab eine Phase vor Corona, in der ich nicht mehr so viel Lust auf Gastro hatte. Dann habe ich immer im Wechsel zwei Wochen hier und zwei Wochen in einer Segelschule in den Niederlanden gearbeitet.“

Die Lust an der Gastronomie ist bei Martin Wolf längst wieder zurück. Und wenn er sieht, wie die Kneipe Stück für Stück bereitgemacht wird für die fünfte Jahreszeit, dann meldet sich trotz aller Routine aus weit über zwei Jahrzehnten Kneipenkarneval auch die Lust auf die jecken Tage. Auch wenn für Vorfreude nur wenig Zeit bleibt. Vor allem in der noch intensiveren Vorbereitungszeit für die tollen Tage im Frühjahr. „Spätestens, wenn es losgeht, dann bin ich da“, sagt Wolf. Da wird dann auch hinter der Theke kräftig mitgefeiert. „Das ist wichtig. Wenn die Laune hinter der Theke gut ist, dann bekommt das Publikum das auch mit.“

In 50-Liter-Fässern wartet das Kölsch im Keller der „Torburg“ darauf, von den Gästen getrunken zu werden. Copyright: Arton Krasniqi

Elfter Elfter in der „Torburg“: Tickets waren nach 20 Minuten weg

Am Mittwochmorgen wird der Laden zum Sessionsstart schon morgens rappelvoll sein. Bis dahin müssen vor allem die Stühle und Tische raus, um Platz zu schaffen für die feierwütigen Jecken. Draußen richtet Wolf einen kleinen Raucherbereich ein und stellt Absperrungen für die Schlange auf. Hinter dem Tresen wird jegliches Glas für einen Tag verbannt. Kölsch geht nur in Plastikbechern über die Theke. „Vor ein paar Jahren haben wir umgestellt. Am Anfang konnte ich mich damit noch nicht so richtig anfreunden, aber wir haben dadurch viel weniger Bruch und keine Verletzungen mehr durch Glasscherben.“

Die Tickets waren nach 20 Minuten weg. „Wir haben an Karneval viele Stammgäste. Manche kommen aus Dortmund, manche aus Hamburg. Die haben hier ihre feste Anlaufstelle und schlagen bei den Tickets sofort zu.“ 20 Euro kostet der Eintritt – mittlerweile ein üblicher Preis für den Kneipenkarneval. „Der Karneval hat sich verändert. Es gibt kaum noch eine Kneipe, die keinen Eintritt nimmt“, sagt Wolf.

Dadurch habe sich auch das Verhalten der Gäste verändert. „Früher sind die Leute viel mehr gewandert. Und wenn man in einen neuen Laden kommt, dann bestellt man direkt ein Kölsch.“ Wer länger an einem Ort bleibt, trinkt Wolf zufolge auch weniger. Die Kölsch-Mengen, die im Keller der „Torburg“ in 50-Liter-Fässern darauf warten, von den Gästen getrunken zu werden, sind dennoch beachtlich. Mindestens 1500 Liter dürften am Mittwoch weggehen. „Vor zehn Jahren habe ich noch viel mehr Bier verkauft.“ Durch den Eintritt gleiche sich das dann wieder aus.

Feiernde überrannten den Chlodwigplatz vor einem Jahr

Mit Sorge hat Wolf vor einem Jahr die Entwicklung vor der Tür verfolgt. Zum Sessionsstart 2025 feierten – unerwartet für die Stadt – viel mehr Menschen im Bereich um den Chlodwigplatz. Vor allem junge Feiernde zog es aus dem Univiertel verstärkt in die Südstadt. Die Massen kamen mit unangenehmen Begleiterscheinungen wie Wildpinkeln, Müll und haufenweise Glasscherben. „Der Platz wurde überrannt“, sagt Wolf. „Abends standen die Leute gefühlt knietief in Scherben.“ Ein ausdrückliches Lob spricht er den Mitarbeitern der AWB aus, die schnell wieder sauber gemacht hätten. An Weiberfastnacht entspannte sich die Situation dagegen wieder – dabei spielte aber auch das miese Wetter eine bedeutende Rolle.

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Auch am Mittwoch wird es voraussichtlich viele Stunden lang zumindest leicht regnen. Die Stadt hat mehr Präsenz von Ordnungsamt und Polizei angekündigt und mit zusätzlichen Toiletten und zwei Unfallhilfsstellen nachgeschärft. Das alles seien gute Maßnahmen. Dauerhaft reiche das aber nicht, um die Probleme zu lösen, sagt Wolf. „Wenn das Wetter wieder schlecht wird, klopft sich die Stadt auf die Schulter. Aber wenn es irgendwann mal wieder gut wird, dann haben wir ein Problem.“ Gelöst werden könne dieses Problem einzelner überfüllter Feier-Hotspots weder auf dem Chlodwigplatz noch auf der Zülpicher Straße. „Wir müssen den jungen Leuten attraktive Alternativen bieten und sie nicht einfach irgendwo abstellen.“

Wenn Martin Wolf am Mittwoch hinter der Theke steht, wird diese Entwicklung nur im Hinterkopf eine Rolle spielen. Dann wird gezapft und gefeiert.