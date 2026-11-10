Sie haben alles mobilisiert, eine Social-Media-Strategie entwickelt und Videos gedreht. „Wir haben alles gegeben, weil wir das Ding unbedingt gewinnen wollten“, sagte am Montagabend (9. November 2026) ein strahlender Martin Wolf. „Wir sind überglücklich und freuen uns mega.“

Der Wirt hat es mit seinem Team wirklich geschafft. Die Torburg, die Kölner Südstadt-Kneipe, die für Blues, Rock’n’Roll und ehrliche, handgemachte Musik steht, hat den im Vorjahr erstmals vergebenen Publikumspreis „Musikkneipe des Jahres“ gewonnen.

„Musikkneipe des Jahres“: Knapp 80.000 Stimmen abgegeben

„Für uns ist dieser Titel nicht nur eine große Ehre, sondern er zeigt uns auch, dass wir mit der Torburg auf dem richtigen Weg sind. Und es ist natürlich auch eine riesige Bestätigung für das, was wir kulturell tun“, sagte Wolf. Beim bundesweiten Wettbewerb der GEMA waren rund 1000 Musikkneipen nominiert, 155 nahmen aktiv teil.

Knapp 80.000 Stimmen wurden abgegeben, die Torburg hatte am Ende in einem knappen Rennen die Nase vorn. Seit 26 Jahren betreibt Wolf mit seiner Frau Hülya das Lokal. 2019 gab es schon mal den Blues-Award. Doch diese Auszeichnung ist noch einmal eine Kategorie besser.

Vor anderthalb Wochen waren die Betreiber informiert worden, dass sie es geschafft haben. Doch sagen durften sie es noch nicht. „Ich wollte meine Emotionen am liebsten herausschreien. Das war extrem schwer, es für mich zu behalten, weil enorm viele nachgefragt haben“, sagte Martin Wolf. „Auch wenn noch nicht klar war, dass wir gewonnen haben, ist der Ticketvorverkauf für unsere Konzerte bereits angezogen.“

„Ich habe es am Sonntagabend meiner 86-jährigen Mutter gesagt. Sie hat vor Freude so geweint“, sagte eine völlig aufgelöste Hülya Wolf. Als sie bei der Preisverleihung im neuen Kasalla-Brauhaus Marie & Johann das Mikrofon erhielt, wurde sie von ihren Gefühlen völlig überwältigt. „Wir lieben unsere Gäste, wir lieben unsere Stadt“, brachte sie noch hervor, dann kamen die Freudentränen.

Wirt Martin Wolf steht in der Torburg. In der Südstadt-Kneipe wird am 11.11. auch wieder leidenschaftlich Karneval gefeiert. Copyright: Arton Krasniqi

Am Montagnachmittag wurde das Torburg-Team informiert. Abends war der Jubel im Lokal groß. Demnächst soll eine kleine Party für die Stammgäste steigen. „Im Sommer planen wir etwas Größeres. Mal sehen, was uns die Stadt erlaubt. Wir werden die Kohle auf jeden Fall gebührend auf den Kopf hauen“, sagte der Wirt angesichts des Preisgeldes von 5000 Euro. Zudem wird es eine professionelle Podcast-Aufnahme mit dem Torburg-Team und dem Musiker Bosse geben.

Der Sänger ist einer von elf Patinnen und Paten, die die GEMA-Wahl unterstützen. Auch die Kölschrocker von Kasalla sind dabei. „Man spürt, mit wie viel Liebe und Herzblut das Torburg-Team das macht. Solche Kneipen sind die Keimzelle vieler Bands. Da es immer weniger Locations gibt, wo Musikerinnen und Musiker eine Bühne bekommen, ist es umso wichtiger, dass das mit diesem Preis gefördert wird“, sagte Frontmann Basti Campmann, der früher ein paar Jahre in der Südstadt gewohnt hat und daher häufiger in der Kneipe am Chlodwigplatz zu Gast war.

Die Torburg am Chlodwigplatz steht musikalisch für den Blues, für Rock’n’Roll und für ehrliche, handgemachte Musik. Copyright: Arton Krasniqi

Kasalla spielte im Anschluss an die Preisverleihung noch ein Akustik-Konzert. Auch Il Civetto und Leonie Greiner alias LOI standen auf der Bühne. Die Sängerin hätte zum Start ihrer Karriere auch gerne in Kneipen gespielt. Die Corona-Pandemie verhinderte das. „Ich habe deshalb Straßenmusik gemacht. Es gibt aber einfach keine Musikkneipe, in der schlechte Stimmung herrscht“, sagte die 24-Jährige.

Die Paten Kasalla, Il Civetto und LOI waren bei der Preisverleihung im Marie & Johann dabei. Copyright: Christian Hedel

Auch Moderatorin Sabine Heinrich verwies darauf, dass Stars wie die Rolling Stones, Herbert Grönemeyer und Taylor Swift anfangs in Kneipen gespielt haben. „Das kann das Fundament einer großen Karriere sein“, sagte sie. „In Kneipen singen wir mit oder stellen den Musikgeschmack des Wirtes infrage.“

„Wir setzen uns dafür ein, dass Musik angemessen vergütet wird. Musikschaffende benötigen Plattformen. Musikkneipen schaffen Raum für Begegnungen, neue Talente und gemeinsame musikalische Erlebnisse. Der Publikumspreis macht sichtbar, wie viel diese Orte zum kulturellen Leben beitragen, und würdigt zugleich diejenigen, die sie mit großer Leidenschaft betreiben“, sagte GEMA-Direktor Christian Seitz.