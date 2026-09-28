Für Fans von Live-Musik, die aus nächster Nähe zu erleben ist, ist die Torburg in der Südstadt schon längst mehr als ein Geheimtipp. Jetzt ist sie auch von der Gema entdeckt worden: Die deutsche Verwertungsgesellschaft für musikalische Urheberrechte hat das Lokal für den Publikumspreis „Musikkneipe des Jahres“ nominiert. Damit würdigt die Gema Kleinbetriebe, in denen Musik eine besondere Rolle spielt, Künstlerinnen und Künstler live auftreten und Menschen zusammenkommen.

In der Torburg gibt es seit mehreren Jahren Live-Musik, die sich sowohl bei noch unbekannten als auch bei bereits etablierten Künstlerinnen und Künstlern großer Beliebtheit erfreut. Die Bühne unmittelbar neben der Theke ist klein, bei 80 Zuschauern geht es schon eng zu, oft muss improvisiert werden – doch gerade das trägt zur besonderen Stimmung bei, schwärmen Stammgäste.

Torburg Köln: Nominierung für Gema-Preis

Es ist die zweite Auflage des Preises: Bereits im vergangenen Jahr hatte die Auszeichnung für großen Zuspruch gesorgt, mehr als 100.000 Stimmen wurden abgegeben. Erste Preisträgerin war 2025 die Dorfkneipe „Das Töpfla“ aus Höchstadt an der Aisch. Unterstützt wird der Publikumspreis von zahlreichen Musikpatinnen und -paten, darunter Ina Müller, Zartmann, Milky Chance, Silbermond, Ennio und Bosse.

Für die Betreiber der Torburg, Martin und Hülya Wolf, ist die Nominierung eine Anerkennung für die vielen Menschen, die die Bühne über Jahre mit Leben gefüllt haben: „Erst einmal ist es für uns eine riesengroße Ehre, für diesen Preis nominiert zu sein. Wir arbeiten regelmäßig mit wahnsinnig tollen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die auf unserer kleinen Bühne echt großartige Shows spielen. Für all diese Menschen – und natürlich auch für unsere Gäste, die Woche für Woche bei den Konzerten an der Theke dabei sind – sind wir einfach unglaublich dankbar. Diese Nominierung gebührt nicht nur uns, der Torburg, sondern eben auch allen Leuten, die unsere Bühne immer und immer wieder zum Leben erwecken.“

Auf der winzigen Bühne spielten schon Bands mit bis zu sechs Musikern. Copyright: Jan Wördenweber

Sollte die Auszeichnung tatsächlich nach Köln gehen, wäre das nach Angaben der Betreiber vor allem eine Bestätigung jahrelanger Arbeit: „Wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, die Auszeichnung nach Köln und in die Torburg zu holen, dann würde uns das einfach unglaublich stolz machen. Es wäre eine großartige Wertschätzung für die Arbeit, die wir seit Jahren zusammen mit ganz vielen wunderbaren Menschen in die Torburg stecken.“

Ganz uneigennützig ist die Hoffnung auf den Sieg allerdings nicht, wie die Wolfs offen zugeben: Das Preisgeld von 5.000 Euro würde direkt wieder in die Live-Musik der Kneipe fließen. „Wir haben etwas, was wir liebevoll unsere ‚Kulturspardose‘ nennen. Sie hilft uns dabei, Musikerinnen und Musiker fair zu unterstützen und weiterhin möglichst viel handgemachte Musik auf unsere Bühne zu bringen. Denn gerade die kleinen Bühnen sind es, auf denen besondere Abende entstehen und Musik noch ganz nah und unmittelbar erlebt werden kann.“

Die besondere Nähe zwischen Musik, Publikum und Veedel sei das, was die Torburg seit Jahren ausmache, sagen die Betreiber: „Bei uns steht man nicht einfach nur vor einer Bühne. Man kommt zusammen, singt, lacht, entdeckt neue Musik und erlebt diese ganz besonderen Momente, die man nicht planen kann.“

Die Award-Verleihung selbst findet am 9. November im „Marie & Johann“ statt, dem im Sommer neu eröffneten Wirtshaus der Band Kasalla. Die Kölner Musiker waren bereits im vergangenen Jahr Musikpaten des Preises und unterstützen die Idee dahinter weiterhin.

Noch bis zum 26. Oktober können Musikfans für ihre Lieblingskneipe abstimmen, das Voting läuft unter www.gema.de/de/web/musikkneipedesjahres/voting.