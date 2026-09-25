Der SC Fortuna Köln hat den zweiten Saisonsieg in der Dritten Liga gefeiert. Am Freitagabend gewann die Mannschaft von Trainer Matthias Mink beim TSV Havelse mit 3:1 (1:0). Durch den Erfolg kletterten die Südstädter auf den zwölften Tabellenplatz und haben nun drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Das Spiel sahen nur 907 Fans in der fast leeren Arena des Zweitliga-Klubs Hannover 96 mit ihren 49.000 Plätzen.

Eingewechselter Mause überzeugt

Die Fortuna begann erst schwungvoll, presste hoch und zwang Havelse immer wieder zu Fehlern im Spielaufbau. Offensivaktionen blieben dennoch zunächst Mangelware, beide Teams setzten auf Sicherheit. Nico Thier kam in aussichtsreiche Position, sein Schuss wurde jedoch geblockt (23.). Auf der Gegenseite wurde Robin Velasco gefährlich, doch Fortunas Schlussmann Lennart Winkler hielt seinen Abschluss mühelos (37.). Zwei Minuten später machte es Köln besser: Romeo Aigbekaen setzte sich an der Strafraumkante stark gegen seinen Gegenspieler durch und legte auf Bennit Bröger ab. Der zögerte nicht lange und verwandelte wuchtig ins untere Eck (39.).

Nach dem Seitenwechsel fand Havelse besser ins Spiel. Kevin Schumacher setzte einen Distanzschuss neben das Tor (51.), zwei Minuten später traf Velasco nach starker Einzelaktion aus rund 16 Metern den Pfosten (54.). Die Fortuna verlor zunehmend den Zugriff und kassierte den Ausgleich: Velasco verlagerte das Spiel auf den Flügel zu Alexander Guiddir.

Dessen Hereingabe wurde zu Kwasi Okyere Wriedt abgefälscht, der den Ball eiskalt im Tor unterbrachte (67.). Havelse machte fortan Druck, doch die Fortuna schlug aus dem Nichts zurück: Torhüter Lennart Winkler fing eine Ecke ab und warf den Ball über die gesamte Hälfte zu Jannik Mause. Der ließ Eric Voufack aussteigen und verwandelte anschließend souverän zum 2:1 (83.). Die Fortuna legte nach einem sauberen Konter nach: Mause setzte sich durch, spielte einen hohen Steilpass zu Enzo Wirtz, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste (90.+2.).