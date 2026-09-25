„Es dauert lange, bis man ein guter Weinkenner ist, aber es ist eine schöne Zeit“, sagt man. Für alle, die den praktischen Teil einmal auf amüsante Weise mit dem theoretischen verbinden möchten, ist dieser Abend im Studio K genau das Richtige.

Am Donnerstag, 22. Oktober 2026, von 19 bis 21 Uhr nimmt Sie Andreas Brensing vom Kölner Weinkeller im Studio K in der Rolandstraße 69 in der Kölner Südstadt mit auf eine unterhaltsame Reise durch die Weinwelt. Im Anschluss verwöhnt Sie Kirberg Catering mit köstlichen Canapés beim Get Together.

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Der langjährige Leiter des Kölner Weinkellers, Senior Wine Consultant und Wine Scout der REWE Group erklärt anhand von sechs Verkostungsbeispielen, was Wein eigentlich ist, wo die Unterschiede liegen und worauf es beim Verkosten ankommt.

Nach Andreas Brensings Vortrag wird Ihnen keiner mehr etwas vormachen beim Thema "Wein". Copyright: Kölner Weinkeller

Unser Ziel: Wein kennenlernen, verstehen & Spaß dabei haben

Mit viel Know-how, Augenzwinkern und Anekdoten aus 30 Jahren Weinbusiness geht es um Weingeschichte und Weingeschichten, Weinsprech und technische Hintergründe. Sie wollten schon immer wissen, was mit dem „Abgang“ gemeint ist? Welche Frage man einen Winzer besser nie stellt? Oder wie man in einer Runde von Wein-Connaisseurs souverän mitreden kann? Andreas Brensing liefert die Antworten – verständlich, pointiert und mit dem passenden Wein im Glas.

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Nach dem Vortrag geht der Genuss weiter: Kirberg Catering serviert feine Canapés. Beim anschließenden Get Together bleibt Zeit für persönlichen Austausch mit Andreas Brensing, dem Kölner Stadt-Anzeiger und den beteiligten Partnern im Studio K.

Es warten köstliche Canapés von Kirberg Catering beim Get Together auf Sie. Copyright: Kirberg Catering

Für 49,- Euro sind der Vortrag, die Verkostung von insgesamt sieben Weinen, Canapés und das Get Together enthalten. Die Plätze sind auf 40 Gäste begrenzt.

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