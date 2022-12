Köln – Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Feuerwehr haben in einem gemeinsamen Einsatz in Rodenkirchen einen Hund sichergestellt und ins Tierheim gebracht. Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte ein Anrufer den Ordnungsdienst am Donnerstagabend um Hilfe gebeten, da er sich mit der ihm übertragenen Aufsicht des Tieres überfordert fühlte. Es handelte sich um eine Hunderasse, die als gefährlich beziehungsweise potenziell gefährlich eingestuft wird.

Die 26-jährige Eigentümerin soll den Hund für die Zeit ihrer Abwesenheit in den Sommerferien zu ihren Eltern gebracht haben. Angesichts des aggressiven Verhaltens des Pflegegastes zog das Rodenkirchener Paar einen Bekannten hinzu. Doch auch der soll keinen Zugang zu dem Hund gefunden haben.

Er habe sich nicht mehr anders zu helfen gewusst als den Hund an die Heizung zu ketten. Das Ordnungsamt entschied sich dafür, den erkennbar unter Stress stehenden Hund zu dessen eigenem Wohl sowie zum Schutz der Allgemeinheit in Gewahrsam zu nehmen. Der Hund ließ sich ohne zu beißen in den Tiertransportwagen der Feuerwehr bringen. (adm)