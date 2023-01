Köln – Nach einem Polizeieinsatz darf sich Köln über eine kleine Neubürgerin freuen. Mit auf die Welt gebracht wurde sie von einer ungewöhnlichen Geburtshelferin: einer Polizistin.

Die Polizei war am Freitagmorgen zu einem Einsatz an die Ecke Gottesweg/ Luxemburger Straße gerufen worden. Ein Taxifahrer hatte aufgeregt und in und berichtet, in seinem Wagen gebe es einen Notfall. Die Polizeikräfte vermuteten zunächst, dass ein Fahrgast in dem Wagen randalieren würde. Es stellte sich jedoch heraus, dass eine Frau kurz vor der Niederkunft stand. Eine Streifenbeamtin betätigte sich erfolgreich als Geburtshelferin.

Notarzt und Rettungswagen kamen für die Geburt zu spät. Mutter und Kind sind den Umständen entsprechend wohlauf. (red)