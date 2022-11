Köln – „Oben Quatsch machen ist nicht“, sagt Anna-Sophia Sahm und lacht. Oben kennt sich die 32-Jährige aus. Beruflich als gelernte Dachdeckerin, die in diesen Tagen ihre Gesellinenprüfung ablegt, privat als mittlerweile dienstältestes Tanzmariechen bei einem der Kölner Traditionskorps: Seit der Session 2011/12 ist sie Regimentstochter der Ehrengarde

Anna-Sophia Sahm, Regimentstochter der Ehrengarde. Copyright: Peter Rakoczy

„Solange ich gesund und fit bin und es Spaß macht, will ich weiter machen. Paartanzen ist Vertrauenssache, und immer wieder neu und aufregend“, sagt sie bei der Vorstellung ihres neuen Tanzoffiziers. Der heißt Davide Giangualano, ist 20 Jahre alt, und kennt seine neue Partnerin schon ganz gut. War sie doch vor sechs Jahren, als er bei der Kinder- und Jugendtanzgruppe der Großen Allgemeinen war, seine Trainerin. Zuletzt hatte Giangualano drei Jahre für Sr. Tollität Luftflotte getanzt.

Anna-Sophia Sahm ist gelernte Dachdeckerin. Copyright: Daniela Decker

„Es war immer mein Traum, für die Ehrengarde als Tanzoffizier in der ersten Reihe zu stehen“, sagt er und freut sich auf die neue Herausforderung. „Das ist sehr anspruchsvoll, weil man, anders als in der Gruppe, als Tanzpaar immer im Blickpunkt steht.“ Auch würde das Tanzen mehr im Vordergrund stehen als bei der doch sehr sportlichen Darbietung der Luftflotte. Hart dafür arbeiten müssen die beiden Ehrenamtler dennoch – drei bis fünf Mal pro Woche trainieren die beiden, um sich die Tänze drauf zu schaffen. „Besonders bei den Hebungen muss das passen“, weiß Sahm. Davide ist ihr vierter Tanzpartner bei der Ehrengarde .

Das könnte Sie auch interessieren:

Kölner Karneval Anzeige Motto für Jubiläumssession 2023 offiziell – „Passend zur Krise“ von Stefan Worring

Trotz Ruhestand Anzeige Hennig Krautmacher wird auch 2023 mit den Höhnern auftreten von Stefan Worring

Brings feiern Kölner Maipolka Anzeige „Fühlt sich an, als kommt das Leben zurück“

Volles Programm zur Jubläumssession

Und das Programm ist umfangreich vor der großen Jubiläumssession zum zweihundertsten Geburtstag des organisierten Karnevals. „Es wird wieder einen Neunertanz der Tanzpaare aller Traditionskorps geben“, verrät Ehrengarde-Präsident Hans-Georg Haumann. „Und wir werden zusätzlich einen Vorstandstanz bringen.“

Hans-Georg Haumann als Elvis beim Vorstandstanz der Ehrengarde auf der Proklamation 2010 im Gürzenich. Copyright: Stefan Worring

Dieses traditionell in bunten Kostümen zu einem Motto choreografierte Tanzspektakel gibt es nur in unregelmäßigen Abständen, ist aber beim Publikum sehr beliebt und schafft es meist ins Programm von Proklamation oder Fernsehsitzung. Viel Trainingsarbeit also nicht nur für das Tanzpaar, sondern auch für den Ex-Prinzen Haumann und seine Vorstandskollegen.