Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: 14 Jahre Sanierung, bis zu 1,5 Milliarden Euro Gesamtkosten. Und am Ende hat Köln eine Oper, die – um es weniger kompliziert auszudrücken als die Bühnen – nicht mal richtig zugeht. Ein Holzbalken muss es richten.

Natürlich lässt sich moderne Technik nicht mal eben unkompliziert in einen denkmalgeschützten Bau aus den 1950er-Jahren einfügen. Die filigranen Originaltüren gehören zu dem, was Riphahns Oper ausmacht, und es ist richtig, sie zu erhalten. Aber dass das Gebäude ein Denkmal ist, kommt für niemanden überraschend. 14 Jahre hätten reichen müssen, um eine Lösung zu finden, die beides kann: gut aussehen und zuverlässig schließen. Zur Eröffnung.

Vor Graffiti kann man kein Gebäude schützen, vor allem nicht in einer Großstadt, so ärgerlich das ist. Aber beim besten Willen sollte es Vandalen schwieriger gemacht werden, einfach einzusteigen. Eine zuverlässig funktionierende Schließanlage wäre an dieser Stelle wirklich das absolute Minimum. Dass es schon daran scheitert, lässt Schlimmes für weitere Sicherheitsmaßnahmen erahnen, auch wenn die Stadt dazu keine Details preisgibt. Mit etwas Glück löst bei einem Einbruch ja ein Feuermelder fehlerhaft aus. Die Bühnen müssen die Technik endlich in den Griff bekommen.