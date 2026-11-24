Ein Sozialstaat lebt von Vertrauen: darauf, dass Hilfe bekommt, wer sie braucht. Und darauf, dass jeder, der arbeiten kann, ernsthaft versucht, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Wer Unterstützung beansprucht, muss seinerseits etwas vorweisen: ehrliches Bemühen, nachvollziehbare Angaben und die Bereitschaft, mitzuwirken. Das gilt auch für Rumänen, die in Köln Sozialhilfe beziehen.

Das ist keine Schikane, sondern die Grundlage solidarischer Hilfe. Wenn Sozialsysteme zu kollabieren drohen, wenn sich Zahlungen im Zusammenhang mit der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit drastisch vervielfachen, dann muss alles dafür getan werden, Missbrauch zu verhindern. Auch deshalb sollte die Kölner Stadtverwaltung erklären, warum anderswo möglich sein soll, was hier an rechtlichen Bedenken scheitert. Gelsenkirchen prüft Beschäftigungsverhältnisse, bündelt Behördenwissen und stellt gegebenenfalls den Verlust der Freizügigkeit fest. Nach eigener Darstellung wurde die Stadt dabei hundertfach gerichtlich bestätigt. Köln verweist auf Grenzen. Das ist als Antwort zu bequem.

Wer Missbrauch laufen lässt, schützt nicht die Schwachen

Natürlich beweisen solche Entscheidungen nicht, dass jede Gelsenkirchener Prüfung rechtmäßig und jeder Fall auf Köln übertragbar ist. Aber der Widerspruch verlangt Aufklärung: Welche Gerichtsurteile bestätigen das Gelsenkirchener Vorgehen? Welche Instrumente könnte Köln ebenfalls nutzen? Und warum tut die Stadt es nicht? Wer sich auf Paragrafen beruft, muss erklären, weshalb andere darin einen Arbeitsauftrag erkennen.

Der Missbrauch, der unter dem Deckmantel der EU-Freizügigkeit betrieben wird, ist erwiesenermaßen groß. Auch deshalb wurden einige der Gelsenkirchener Maßnahmen sogar im Aktionsplan der Bundesregierung gegen Sozialleistungsmissbrauch übernommen. Wie schön wäre es, wenn auch Köln einmal voranginge: mit wirksamen, rechtssicheren Kontrollen statt verwalteter Ratlosigkeit. Wer Missbrauch laufen lässt, schützt nicht die Schwachen. Er beschädigt das Vertrauen, auf das gerade sie angewiesen sind.