Vor der Kamera spricht Zobar-Marian Cutitaru aus dem rumänischen Ort Bărbulești über deutsche Sozialleistungen. Seine Behörde stelle monatlich 20 bis 30 Bescheinigungen für Kindergeld aus, sagt der Vizebürgermeister: „Das ist für unser Land und unsere Kinder aus Rumänien wie ein Schatz.“ Die Folgen, so zeigt die ARD-Reportage „EU-Armutsmigration: Sozialstaat in der Sackgasse?“, sind unübersehbar: Der Lebensstandard in den rumänischen Orten nahe Bukarest habe sich in den letzten Jahren sichtbar erhöht. Statt leer stehenden Häusern und Pferdekutschen fahren heute Luxusautos mit deutschem Kennzeichen durch die Straßen und großzügige Villen werden zunehmend oft gebaut.

Sozialhilfe in Deutschland und Luxusautos in Rumänien? Die TV-Doku zeigt, wie rumänische Großfamilien, bei denen es sich in erster Linie um Roma handeln soll, Profit aus deutschen Sozialleistungen schlagen. Auch in Köln jedenfalls sind die Zahlungsansprüche rumänischer Leistungsberechtigter in der Grundsicherung von rund 1,28 Millionen Euro im Jahr 2010 auf 9,39 Millionen Euro 2025 gestiegen. Das entspricht einer Steigerung um das 7,3-fache. Eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit zeigt zugleich: Die Zahl der Berechtigten wuchs im Jahresdurchschnitt von rund 210 auf 1074. Sie hat sich damit etwa verfünffacht. Die Zahlen lassen sich jedoch nur nach Nationalitäten aufschlüsseln, ethnische Zugehörigkeiten zu bestimmten Volksgruppen sind nicht hinterlegt.

4,46 Millionen Euro Kindergeld für Rumänen

Dazu kommen Zahlungen der Familienkasse. An rumänische Staatsbürger wurden in Köln 2025 rund 4,46 Millionen Euro Kindergeld und Kinderzuschlag ausgezahlt. 2016 waren es 2,63 Millionen Euro. Dies entspricht einem Plus von knapp 69 Prozent. Wie viele Familien und Kinder hinter den Summen stehen, ist nicht ausgewiesen.

Weitere Hilfen können hinzukommen. Die Stadt Köln zahlt bei Bedarf beispielsweise Wohngeld, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung sowie unter bestimmten Voraussetzungen einen Unterhaltsvorschuss, wenn ein Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt leistet. Für Kinder einkommensschwacher Familien gibt es zudem Unterstützung etwa für Klassenfahrten, Schulbedarf, Mittagessen und Nachhilfe.

Um welche Summen es sich handelt, weiß die Stadt Köln nicht. „Es ist systemseitig nicht vorgesehen (weder von IT.NRW noch vom amtsinternen Wohngeld-Fachverfahren), Auswertungen nach der Nationalität der Wohngeldempfänger*innen durchzuführen“, teilte eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage mit: „Auch eine Finanzauswertung bei den anderen Sozialleistungen nach Staatsangehörigkeit ist technisch nicht möglich.“

EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit als Zugang

Die extreme Zunahme der Zahlungen ist der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit geschuldet: Sie erlaubt EU-Bürgern, in einem anderen Mitgliedstaat eine Beschäftigung aufzunehmen und dort zu leben. Reicht der Verdienst nicht für den Lebensunterhalt, können ergänzende Sozialleistungen beantragt werden. Dieses Recht, das für den deutschen Steuerzahler immer teurer wird, lockt auch zahlreiche Betrüger an. Welchen Anteil sie an den gestiegenen Zahlungen haben, ist schwer zu sagen – geht aus den vorliegenden Zahlen jedenfalls nicht hervor.

Bei den Betrügereien, die deutsche Ermittler zunehmend beschäftigen, geht es auch um fingierte Arbeitsverträge, falsche Meldeangaben und überhöhte Mieten in heruntergekommenen Wohnungen. Eine vorgetäuschte Beschäftigung soll den Zugang zu staatlichen Leistungen eröffnen, von denen auch Vermittler und Vermieter profitieren. Im März 2026 beispielsweise überprüften Behörden rund 250 Wohneinheiten in zwölf NRW-Städten. In den „Schrottimmobilien“ lebten EU-Arbeitnehmer, von denen ein großer Teil erhebliche Sozialgelder bezog. NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann betonte, dass die Antragsteller dabei selbst von Hintermännern abhängig sein könnten, die sie nach Deutschland holten und anschließend abkassierten. Auch Köln beteiligt sich inzwischen am Modellprojekt „Missimo“ des Landeskriminalamtes, bei dem Stadtverwaltung, Familienkasse, Polizei und Jobcenter Informationen insbesondere gegen unberechtigten Kindergeldbezug austauschen.

Wie Gelsenkirchen gegen Sozialbetrug vorgeht

Wie unterschiedlich Kommunen die rechtlichen Möglichkeiten bewerten, zeigt der Vergleich mit Gelsenkirchen. Die Ruhrgebietsstadt setzt nicht erst beim Nachweis gefälschter Arbeitsverträge an. Sie prüft auch, ob eine angegebene Beschäftigung zumindest annähernd ausreicht, um den unionsrechtlichen Arbeitnehmerstatus zu begründen. Entscheidend sei eine „tatsächliche und echte wirtschaftliche Tätigkeit“, argumentiert die Verwaltung. Tätigkeiten, die völlig „untergeordnet und unwesentlich“ seien, erfüllten diese Voraussetzung nicht.

Besonders in den Blick nimmt Gelsenkirchen deshalb Konstellationen, in denen eine einzige Kleinstanstellung als Grundlage für die Versorgung einer großen Familie dienen soll. Die Stadt prüft nach eigener Darstellung, ob der Verdienst in einem nachvollziehbaren Verhältnis zu den Unterhaltsverpflichtungen steht und ein ernsthafter Beitrag zum Lebensunterhalt geleistet wird. Als Orientierungsgröße wird dabei etwa ein Drittel des Lebensunterhalts genannt. Das ist keine im EU-Recht festgeschriebene Einkommensgrenze, sondern beschreibt die strengere Gelsenkirchener Bewertung. Ein geringer Verdienst allein beweist zwar noch keinen Betrug. „Aber ein Minijob beispielsweise für eine achtköpfige Familie reicht nicht, das akzeptieren wir nicht“, sagt ein führender Verwaltungsmitarbeiter aus Gelsenkirchen.

Verwaltungsgerichte haben Gelsenkirchener Vorgehen bestätigt

Die Prüfung bleibt nicht auf Akten beschränkt. Jobcenter, Familienkasse, Polizei, Zoll, Wohnungsaufsicht und Ausländerbehörde arbeiten zusammen – nach Angaben der Stadt ist ein gemeinsamer Prüftrupp in der Regel wöchentlich unterwegs. Kontrolliert wird unter anderem, ob gemeldete Personen tatsächlich an der angegebenen Adresse leben und ob behauptete Arbeitsverhältnisse wirklich bestehen. Hält die Ausländerbehörde die Voraussetzungen der Freizügigkeit nicht für erfüllt, kann sie deren Verlust feststellen.

Betroffene können dagegen gerichtlich vorgehen. Nach Darstellung der Stadt haben Gerichte ihr Vorgehen jedoch bereits hundertfach bestätigt. 2025 stellte Gelsenkirchen deshalb nach eigenen Angaben in 506 Fällen den Verlust der Freizügigkeit fest. Andere Ruhrgebietsstädte haben sich dieser Vorgehensweise angeschlossen. In Dortmund wurden im vergangenen Jahr auf diesem Wege die Sozialleistungen für 116 Zugewanderte gestrichen, in Gelsenkirchen für 506 und in Duisburg sogar für 556.

Köln verweist auf rechtliche Grenzen

Die Stadt Köln lehnt die Übernahme des Gelsenkirchener Modells trotzdem ab, bewertet die rechtliche Situation grundlegend anders. Die Verwaltung betont, dass das europäische Recht weder eine Mindeststundenzahl noch eine Mindestvergütung für Arbeitnehmer vorschreibe. Auch eine Teilzeitbeschäftigung könne deshalb zur Freizügigkeit berechtigen, wenn sie den Lebensunterhalt nicht vollständig sichere. Grundsätzlich orientiere sich die Stadt bei der Prüfung der Arbeitnehmereigenschaft am Erwerbseinkommen von Minijobs. Aufgrund der europäischen Rechtsprechung müssten im Einzelfall aber auch niedrigere Verdienste anerkannt werden – bis hin zu 175 Euro monatlich.

Anders als im Ruhrpott ist auch die Kontrollpraxis. Eine flächendeckende oder stichprobenartige aufenthaltsrechtliche Überprüfung von EU-Bürgern hält Köln nach eigener Darstellung nicht für zulässig. Erforderlich sei ein besonderer Anlass. Bei einem Antrag auf Sozialleistungen prüfe die zuständige Sozialbehörde die Freizügigkeit im Zusammenhang mit dem Leistungsanspruch. Die Ausländerbehörde kontrolliere dagegen nicht grundsätzlich, ob ein EU-Bürger an seiner angegebenen Arbeitsstelle tatsächlich arbeite. Dafür müssten konkrete Hinweise auf einen gefälschten Vertrag oder eine nur vorgetäuschte Beschäftigung vorliegen.

Aktionsplan der Bundesregierung

Eine Stadtverwaltung ohne Zahlen und Kontrolldruck, zahlreiche Sozialgeld-Abzocker und ein zahn- und hilflos erscheinender deutscher Rechtsstaat, den das zu Missbrauch motivierende EU-Recht in die Knie zwingt: Zumindest die Kontroll-Aktivitäten könnten sich demnächst in Köln erhöhen. Die Bundesregierung hat im September 2026 einen Zehn-Punkte-Plan gegen organisierten Sozialleistungsmissbrauch vorgestellt.

Sozial-, Ausländer-, Melde-, Finanz- und Sicherheitsbehörden sowie Kranken- und Pflegekassen sollen Daten umfassender abgleichen, auch mithilfe KI-gestützter Analysesysteme. Arbeitgeber sollen für unberechtigt gezahlte Leistungen haften, wenn eine Scheinbeschäftigung nachgewiesen wird. Vorgesehen ist zudem eine konsequentere Strafverfolgung bei organisiertem Sozialbetrug.

Und die Mitarbeiter der Kommunen sollen zukünftig leichter Zutritt zu baufälligen Häusern erhalten, Städte ihr Vorkaufsrecht einfacher ausüben können. Kommt ein Eigentümer einer bestandskräftigen Anordnung zur Sanierung nicht nach, soll er künftig verpflichtet werden können. Ein Teil der Maßnahmen, die Anfang kommenden Jahres umgesetzt werden sollen, wird in Gelsenkirchen schon seit Jahren praktiziert.