Am Justizzentrum an der Luxemburger Straße arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe unter einem Dach zusammen, um kriminelle Karrieren junger Menschen zu stoppen. Der neueste Jahresbericht zeigt: Es waren selten so viele Jugendliche und Heranwachsende im Programm wie 2025 – die Verfahren dauern aber trotz kürzerer Behördenwege länger als noch vor fünf Jahren.

115 Jugendliche und Heranwachsende wurden im vergangenen Jahr im Kölner Haus des Jugendrechts betreut, 112 davon aus Köln, drei aus Leverkusen. Zehn von ihnen sind Mädchen. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht der Einrichtung hervor, der unserer Redaktion vorliegt. 2024 lag die Zahl bei 108 Jugendlichen und Heranwachsenden. Auf Nachfrage erklärt die Kölner Stadtverwaltung, der leichte Anstieg sei nicht auf veränderte Aufnahmekriterien zurückzuführen – diese seien in den vergangenen Jahren unverändert geblieben. Wie viele Jugendliche aufgenommen werden, hänge vielmehr davon ab, wie viele die Voraussetzungen erfüllten und wie viel Kapazität die beteiligten Behörden hätten.

Programm für Schwellentäter und Schwellentäterinnen

Das Haus des Jugendrechts ist eine Kooperation von Stadt, Staatsanwaltschaft und Polizei: Ziel ist es, jugendliche und heranwachsende Mehrfach- und Intensivtäter und -täterinnen frühzeitig zu erreichen, kriminelle Karrieren zu beenden und Jugendstrafen möglichst zu vermeiden. Aufgenommen werden kann, wer zwischen 14 und 20 Jahre alt ist und innerhalb von zwölf Monaten mindestens fünf Straftaten aus einem bestimmten Deliktsspektrum begangen hat – etwa Raub, Körperverletzung oder Diebstahl.

Köln war 2009 das erste Haus des Jugendrechts in Nordrhein-Westfalen. Seit zehn Jahren werden hier auch sogenannte Schwellentäter und Schwellentäterinnen in das Programm aufgenommen: Jugendliche, die noch nicht die Kriterien für die Aufnahme ins Intensivtäter-Programm erfüllen, aber Anzeichen einer beginnenden kriminellen Karriere zeigen. 2025 wurden acht Jugendliche zu einem solchen Gespräch eingeladen. Eine Statistik zur Wirksamkeit des Konzepts liegt laut Stadt nicht vor – die Erfahrungen zeigten jedoch, dass ein großer Teil der eingeladenen Jugendlichen später nicht ins Intensivtäter-Programm aufgenommen werde.

Debatte im Innenausschuss

Was Köln damit bereits seit zehn Jahren erprobt, fordert die FDP-Fraktion im Landtag nun für ganz NRW. In einem im September im Innenausschuss debattierten Antrag verlangt sie ein verbindliches System interdisziplinärer Fallkonferenzen zwischen Schule, Jugendhilfe, Polizei und bei Bedarf dem Familiengericht. Prävention dürfe kein freiwilliges Angebot bleiben, sondern müsse als staatliche Kernaufgabe ausgestaltet werden. Der Antrag sieht darüber hinaus einen verpflichtenden Ganztag als Jugendhilfemaßnahme, Sanktionen gegenüber Eltern und sogenannte Letzte-Chance-Bootcamps für Intensivtäter vor.

Die Forderung nach verbindlichen Fallkonferenzen ist in Köln nicht neu: Das Haus des Jugendrechts praktiziert sie bereits, wenn auch unter datenschutzrechtlichen Einschränkungen, wie die Universität zu Köln in ihrer Stellungnahme zur Anhörung im Innenausschuss festhält. Prof. Dr. Clemens Kroneberg sieht darin einen sinnvollen Ansatz, warnt aber vor Kürzungen in der Jugendhilfe, die die Wirkung solcher Maßnahmen untergraben könnten. Stärkere Effekte als von Bootcamps erwartet, er von Elterntrainings, Mentoring und Familientherapie.

Verfahrensdauer ist gestiegen

Ein zentrales Argument für das Haus des Jugendrechts war seit der Gründung stets die Beschleunigung von Verfahren durch kurze Wege. Akten und Post werden nicht mehr über die reguläre Dienstpost verschickt, sondern direkt zwischen den Geschäftsstellen im Haus weitergegeben – „von Hand zu Hand“, wie es im Bericht heißt.

Trotzdem ist die durchschnittliche Verfahrensdauer gestiegen, wie der Bericht zeigt. 2025 lag sie – gerechnet vom Beginn der Ermittlungen bis zur Anklageschrift der Staatsanwaltschaft – bei 57,9 Tagen. 2020 waren es noch 46,5 Tage. Als Ursache nennt der Bericht insbesondere die „notwendige Pflichtverteidigung“ und die damit verbundenen Wartezeiten, die weiterhin als „Bremse“ wirkten. Genau an diesem Punkt setzt auch der Antrag der FDP an: Eine Strafandrohung könne bei Jugendlichen nur dann abschreckend wirken, wenn sie damit rechnen müssten, dass sie auch zeitnah umgesetzt wird. Die Fraktion fordert deshalb unter anderem zusätzliche Stellen für Staatsanwälte, um Ermittlungsverfahren gegen junge Mehrfachtäter zu beschleunigen.

Jugendkriminalität in Köln insgesamt rückläufig

Der Anstieg der Fallzahlen im Haus des Jugendrechts steht in einem auf den ersten Blick widersprüchlichen Verhältnis zur allgemeinen Kriminalstatistik: Laut Polizei ist die Zahl der Straftaten in Köln und Leverkusen 2025 insgesamt um 2,4 Prozent auf 142.424 Fälle gesunken, auch die Zahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren sank um 9,5 Prozent auf 8.384 Personen. Das Haus des Jugendrechts kümmert sich jedoch gezielt um eine kleine, besonders auffällige Gruppe: Mehrfachtatverdächtige unter 21 Jahren machen nur etwa fünf Prozent aller Tatverdächtigen dieser Altersgruppe aus, sind aber für rund 30 Prozent aller aufgeklärten Straftaten dieser Gruppe verantwortlich.

Eine Rückfallquoten-Statistik, mit der sich der Erfolg des Programms langfristig messen ließe, führt die Stadt bewusst nicht. Eine solche Kennzahl sei nicht ausreichend aussagekräftig, heißt es zur Begründung – zunächst müsste genau definiert werden, was in diesem Zusammenhang überhaupt als „Rückfall“ zu werten sei.