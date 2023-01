Kurzfristig Drückjagd geplant Wildschweine breiten sich in Köln immer mehr aus

Wildschweine breiten sich immer mehr in Köln aus.

Köln – Offenbar dringen immer mehr Wildschweine ins Rechtsrheinische. Die Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern, die die Wildschweinrotten sichten, mehren sich, teilt die Stadt mit. Bis zu 30 Tiere bewegten sich bis in die bebauten Gebiete vor. Die Wildschweine seien vor allem in der Dämmerung aktiv sowie bis weit in die Morgenstunden.

Wildschweine in Köln: Milde Winter



Der Grund für die starke Zunahme seien die milden Winter, das Nahrungsangebot sowie die im letzten Jahr ausgefallenen Gesellschaftsjagden, die normalerweise dazu dienen, den Bestand zu reduzieren.

Aus diesem Grund hat die Fachaufsicht die Gesellschaftsjagd, die pandemiebedingt untersagt war, wieder zugelassen. Nun ist dies unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung wieder erlaubt. Die zur Jagd berechtigten Personen werden entsprechend informiert und sind laut Stadt angehalten, kurzfristig auf Jagd zu gehen, um den Tierbestand einzudämmen. Bald soll eine sogenannte Drückjagd stattfinden, an der gleichzeitig mehrere Jäger beteiligt sein sollen. (red)