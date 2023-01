Köln – Kunden der KVB haben 2500 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder gespendet. Wie die KVB mitteilte, kam die Summe am beim Südstadtfest am 11. und 12. Juni zusammen, an dem die KVB teilnahm. Nun übergab KVB-Projektleiterin Marion Densborn den Spendenbetrag an Monika Burger-Schmidt, Geschäftsführerin und stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins.

Mit der Spende soll das Ferienausflugsprogramm für Geschwisterkinder finanziert werden. Denn auch die Geschwister müssen durch die Fokussierung der Familien auf die krebskranken Kinder und deren Therapie zurückstecken und bedürfen der Unterstützung.

Der Förderverein wurde 1990 durch betroffene Eltern gegründet, um krebskranke Kinder und deren Angehörige umfassend und nachhaltig zu unterstützen. Der Verein fördert und finanziert wichtige Einrichtungen und Angebote, wie das Elternhaus an der Kölner Uniklinik, Angebote auf der Kinderkrebsstation, Familienunterstützung, Forschungsprojekte, Nachsorge, Freizeiten und Betreuung. Weitere Informationen gibt es im Internet.

www.krebskrankekinder-koeln.de