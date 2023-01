Leo-Amann-Park in Köln-Ehrenfeld Das ist neu nach den abgeschlossenen Bauarbeiten

Ehrenfeld – Die Bauarbeiten im Leo-Amann-Park sind weitgehend abgeschlossen: Nachdem die Stadt Köln 2018 eine Umgestaltung der Grünfläche beschloss, um die Anlage wieder attraktiver zu machen, hatten die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen im letzten Jahr begonnen. Nun teilte das das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen auf Anfrage mit, dass es seinen Teil der Maßnahmen umgesetzt habe: So wurden der Zugang an der Herbrandstraße neu gestaltet und ein Weg am Blau-Gold-Turm zurückgebaut, um mehr Platz für eine Liegewiese zu schaffen. Außerdem wurden die Hügel um den Bolzplatz herum verkleinert. Dadurch soll der Bereich besser einsehbar sein - im Vorfeld der Maßnahmen nämlich hatte der Konsum im Leo-Amann-Park kontinuierlich zugenommen, der Park war für einen Treffpunkt für die Drogenszene geworden.



Besonders die Gebüsche des Parks waren so für einen sichtgeschützen Konsum genutzt worden. Die Sanierungsarbeiten dienen daher auch dem Ziel, das Sicherheitsgefühl der Besucher zu erhöhen.

Weitere Schritte zur Verschönerung stehen vor

Die Beschlussvorlage für die Maßnahmen aus dem Juni 2020 sieht neben den bereits beendeten Arbeiten weitere Schritte zur Verschönerung des Parks vor. So soll die örtliche Tischtennisplatte versetzt werden, auch eine nächtliche Beleuchtung der Anlage mit Hilfe von LED-Masten steht zur Frage. Ob und wann diese weiteren Maßnahmen umgesetzt werden, steht derzeit jedoch noch nicht fest. Wie das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen aber weiter erklärte, sollen im Herbst diesen Jahres noch die fehlenden Sitzbänke aufgestellt werden.