Die Warenhauskette Galeria hat in dieser Woche zum vierten Mal in sechs Jahren Insolvenz beantragt. C&A nutzt nur noch drei Geschosse, und wo sich in der Kölner City der Einzelhandel bereits verabschiedet hat, sorgen Fast-Food-Läden für Müll statt Magie. Vor diesem Hintergrund sind die Pläne für ein Musical-Theater auf der Schildergasse mehr als nur ein Hingucker: Ein Haus, das Konsum und Kultur unter einem Dach vereint – unten Shopping, oben Bühne.

London macht es seit Jahren vor. Theater muss kein Solitär sein, der isoliert am Stadtrand oder in einem reinen Kulturquartier steht. Es kann mitten im Alltag der Menschen verankert sein – dort, wo ohnehin schon Fußgängerströme fließen. Was in der britischen Hauptstadt vor allem im West End Touristen aus aller Welt anzieht, ist genau das, was Kölns Innenstadt derzeit fehlt: ein Grund, länger zu bleiben, nachdem die Geschäfte geschlossen haben. Ein Musical-Theater, das Besucher auch abends und am Wochenende anzieht, könnte neues Leben in die Straße bringen. Gastronomie-Betriebe fernab von Pommes und halben Hähnchen sowie Geschäfte mit besonderen Angeboten werten die City auf.

Modellcharakter über die Kölner Stadtgrenzen hinaus

Was hier auf der Schildergasse ausprobiert würde, hätte dabei Modellcharakter weit über die Stadtgrenzen hinaus. Viele deutsche Innenstädte kämpfen mit denselben Problemen wie Köln – oft sogar deutlich dramatischer: Leerstandsquoten, die seit Jahren steigen, Filialisten, die sich zurückziehen, und Fußgängerzonen, die nach Ladenschluss komplett veröden. Ein Konzept, das Einzelhandel und Kultur unter einem Dach verbindet, hätte daher Modellcharakter.

Spannend wird es, wenn man weiterdenkt: Statt bereits bekannte internationale Produktionen zu importieren, sollen neue deutschsprachige Musicals uraufgeführt werden. Köln bekommt damit im Musical-Segment die Chance, bundesweit zu einer Entdecker-Bühne zu werden: Hier werden Bühnen-Hits geboren. „Himmel und Kölle“, der Überraschungserfolg aus dem Jahr 2020, der noch immer in der Volksbühne am Rudolfplatz läuft, ist das beste Beispiel. Warum nicht noch mehr davon?