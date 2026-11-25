Et bleev nix wie et wor – dieses Resümee lässt sich am Gottesweg auch mit Blick auf die Gastronomie ziehen: Aus ABS wurde erst Rays, dann Stukmans. Aus Filippo Nisi wurde nach 41 Jahren im Sommer das Leonardo und daraus nach nur kurzer Laufzeit der Spanier La Rubia. Das einst beliebte Arte e Bar wurde vom Nachbarn Grischa Savoca übernommen und zu einem Savoca Mercato. Die einst legendäre Kultkneipe „Bilderschreck“ wurde 2024 von Betreibern des Rosebud in ein Jung & Alt umgewandelt, was eine moderne Veedels-Weinkneipe sein sollte, die konzeptionell aber offenbar nicht angenommen wurde. Nun ist an dieser Ecke ein neues Schild zu sehen: Mer & Du.

Ausbildung im Fünf-Sterne-Hotel in Bad Bertrich

Mit diesem Namen möchte der aus dem Westerwald stammende Leon Weimar zum einen „das Kölsche aufgreifen“ und sich zugleich für die Herzlichkeit bedanken, mit der er und seine Verlobte in dieser Stadt aufgenommen worden seien. Nach seiner doppelten Ausbildung zum Hotelkaufmann und zum Koch hatte der 29-Jährige im ehemaligen Fünf-Sterne-Hotel „Häcker’s Kurhotel Fürstenhof“ in Bad Bertrich die Hotelkauffrau Tamara Wirsinger kennengelernt. Mit ihr zog er vor drei Jahren nach Köln und war hier zunächst bei Früh als Restaurant- und später Bankettleiter tätig.

Leon Weimar ist Hotelkaufmann und Koch und neuer Betreiber des Wein- und Pasta-Lokals Mer & Du. Copyright: Susanne Hengesbach

Dass Weimar, der bereits als Siebenjähriger zum Amüsement seiner Großmutter Salatsaucen zusammenrührte, anstatt mit Autos zu spielen, eines Tages Herr in der eigenen Küche sein wollte, versteht sich von selbst. Und dass man auch als Nicht-Italiener eine Zuneigung zur Pasta entwickeln kann, ist ebenfalls gut nachvollziehbar. Allerdings hat Weimar nicht vor, die Traditionsgerichte aus dem Herkunftsland der Pasta zu übernehmen. Er empfindet es als reizvoller, Eigenkompositionen zu offerieren und der einen oder anderen selbst gemachten Teig-Speise eine kölsche Note zu verpassen.

Caramelle – in Anlehnung an Kamelle – heißt eine seiner Kreationen mit Blutwurst, Apfel und Kartoffel (18,90 Euro). Alternativ gibt es Penne mit Waldpilzen, Maronen und Fichtennadeln (17,90 Euro) oder Casarecce mit Wildragout und Crème fraîche (19,90). Unter den sieben Pasta-Hauptgängen finden sich stets zwei vegane Varianten – wie Fettuccine mit Kürbis. Weimar verzichtet bei der Nudelherstellung übrigens generell auf Eier. Auch bei der Zusammenstellung der Weinkarte geht das Gastronomen-Paar mit der Zeit. Die Weinkarte hat lediglich 28 Positionen (sieben Euro kostet das günstigste 0,2‑l-Angebot), aber es gibt auch alkoholfreie Angebote.

Weißweine und Fruchtseccos stehen auf der Getränkekarte

„Die Winzer holen auf“, betont Tamara Wirsinger und bezieht dies vor allem auf die Weißweine. Eine Alternative seien leckere Fruchtseccos wie der von Leon Gold. Die neuen „Mer & Du“-Betreiber haben das Mobiliar ihrer Vorgänger übernommen, mit dem gelb-grünen Anstrich aber dennoch ein ganz anderes, wärmeres Interieur geschaffen. In dem Grünton der Wände sind auch ihre mit dem Restaurant-Logo bedruckten Hoodies, die sie statt klassischem Servier-Outfit tragen.

„Wir möchten die Menschen, die zu uns kommen, nicht als Kunden, sondern als Gäste willkommen heißen“, betont Weimar, der Qualität in legerer Atmosphäre bieten möchte. Natürlich kann man in dem neuen Wein- und Pasta-Lokal auch Kölsch trinken (0,2l Gaffel für 2,30 Euro), außerdem Wiess und Rothaus Pils vom Fass.

Mer & Du, Königswinterstraße 1/Ecke Gottesweg, Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 17 bis 23 Uhr, samstags und sonntags 12 bis 23 Uhr