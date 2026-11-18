Nachmittags herrscht auf der Bachemer Straße reger Betrieb, beispielsweise zwischen Freiligrath- und Mommsenstraße. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler der anliegenden Grundschulen, sowie Eltern mit Lastenrädern, sind dort auf dem maroden Radweg unterwegs oder auf der Straße, zwischen vielen Autos, die oft viel schneller als die vorgeschriebenen 30 Kilometer pro Stunde fahren.

Anwohnerin Marie Thomas hält das chaotische Miteinander von radelnden Grundschülern und zu schnellen Autos für sehr gefährlich. Die Verkehrsachse sei ein beliebter Schleichweg für den Autoverkehr, der die stauanfällige und mit vielen Ampeln versehene Dürener Straße meide. Das Problem sei bekannt, sagt Thomas.

Eine Lösung war bereits angedacht: So hat der Verkehrsausschuss bereits im Jahr 2020 beschlossen, dass ein Teil der Bachemer Straße – zwischen Gleueler und Decksteiner Straße – künftig als Fahrradstraße ausgewiesen werden soll – und zwar noch bevor der lange zuvor beschlossene Radschnellweg Köln-Frechen gebaut wird, der ebenfalls über die Frechener Straße verlaufen wird. Im Jahr 2024 hat die Bezirksvertretung Lindenthal zudem beschlossen, den Schleichverkehr dadurch zu unterbinden, dass auf der Bachemer Straße Einbahnstraßen eingerichtet werden.

Warnschilder und Tempo-30-Zone besser ausweisen

Weil bislang noch nichts davon geschehen ist, hat Thomas sich an den Beschwerdeausschuss der Stadt gewandt und vorgeschlagen, die Tempo-30-Zone zumindest schon einmal besser zu beschildern und Warnschilder aufzustellen, die auf Schüler aufmerksam machen, Zebrastreifen in der Nähe der Schulen zu installieren und Tempokontrollen durchzuführen.

Bezirksbürgermeister und Verkehrsexperte Roland Schüler erläutert, warum Verbesserungen für den Radverkehr auf der Bachemer Straße vor dem Bau des Radschnellweges so schwierig sind: Nachdem er beschlossen wurde und das Land mit der Planung begann, sei das Finanzhilfeprogramm des Bundes für Radschnellwege verabschiedet worden, erläutert Schüler. Da es somit nun eine Möglichkeit gab, Mittel vom Bund für ein Verkehrsprojekt zu bekommen, musste das Land aus haushaltsrechtlichen Gründen die Finanzhilfe auch beantragen und somit auch die Förderkriterien dafür erfüllen.

Radschnellweg Köln–Frechen wird weitergeplant

Daher musste ein Wirtschaftlichkeitsnachweis für das Projekt erbracht werden – was am Ende nicht gelang. 2025 wurde es zunächst auf Eis gelegt, die Pläne aber dann überarbeitet. Wie Verkehrsdezernent Ascan Egerer in einer vergangenen Sitzung der Bezirksvertretung mitteilte, konnte der Wirtschaftlichkeitsnachweis jetzt erbracht werden. Damit kann der Radschnellweg weiter geplant werden. Es sei nun aber schwierig, sagt Schüler, einzelne Teile des Umbaus zu einem Radweg schon einmal vorzuziehen. Das verringere den Nutzen des anschließenden Ausbaus des Radschnellweges und könne sich negativ auf die Wirtschaftlichkeitsrechnung auswirken.

Laut Auskunft der Stadtverwaltung ist es allerdings noch nicht klar, ob und inwieweit, die beschlossenen und von der Bürgerin vorgeschlagenen Zwischenlösungen das tun. Die Straßenverkehrsbehörde prüfe die Beschilderung im genannten Abschnitt, schreibt Robert Baumanns, Sprecher der Stadt. Die Messungen an einer vorhandenen Station zur Geschwindigkeitsüberwachung hätten teilweise erhebliche Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit ergeben.

Das Ordnungsamt prüfe derzeit, ob es sie durch mobile Geschwindigkeitsmessungen ergänzen könne. Die Fraktion der Grünen in der Bezirksvertretung hat ebenfalls eine Idee, wie die Situation leicht und kostengünstig verbessert werden könnte. Sie möchte beantragen, dass die Bezirkspolitik die Installation von „Berliner Kissen“ auf der Bachemer Straße beschließt, also verkehrsberuhigende Schwellen, die Autos dazu zwingen, langsamer zu fahren, dem Radverkehr aber ausreichend Platz lassen, um daran vorbeizuradeln.