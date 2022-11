Pläne für neue P+R-Plätze im Kölner Süden

Sürth. Marienburg – Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) haben die Auslastung der P+R-Plätze an den Stadtbahnhaltestellen in Köln überprüft und demzufolge sind Erweiterungen und Neubauten vorgesehen. Im Kölner Süden soll der Sürther P+R-Platz an der Bergstraße ab dem Jahr 2021 auf 160 Plätze erweitert werden. Vorgesehen ist eine Parkpalette. Der Platz zwischen Bergstraße und Sürther Bahnhof wurde erst vor kurzem neu gestaltet und mit einer strittigen Schranke ausgestattet. Er weist derzeit 80 Stellflächen für Pkw auf. Er sei zu 100 Prozent ausgelastet, heißt es in einer aktuellen Mitteilung an die Bezirksvertretung.

Ganz neu gebaut wird der P+R-Platz Arnoldshöhe an der Bonner Straße nahe des Verteilerkreises Köln-Süd. Hier soll eine fünfgeschossige Parkpalette entstehen mit 540 Stellflächen für Pkw und 85 für Fahrräder. Die Parkanlage wird in Verbindung mit dem Ausbau der Nord-Süd-Stadtbahn auf der Bonner Straße errichtet; die Arnoldshöhe wird eine Haltestelle der Nord-Süd-Stadtbahn sein. Wann die P+R-Anlage gebaut wird, steht offenbar noch nicht fest. Die KVB ist seit 2016 für die P+R-Plätze in Köln zuständig. Sie hat die Anlagen von der Stadt und teilweise von der Hafengesellschaft HGK übernommen. (süs)