Später wird Lunis auf der Bühne an der Berrenrather Straße 177 noch einmal das Mondwesen treffen. Nach der Aufführung des Kindertheaterstücks wird dann der letzte Vorhang fallen. Die Gäste werden nach Hause gehen und nicht mehr an diesen Ort zurückkehren. Die Leiterinnen Hille Marks und Ragna Kirck schließen das Casamax-Theater, aus finanziellen Gründen. Dieses Jahr wird Marks noch mit dem Ehrentheaterpreis ausgezeichnet, aber ihr Lebenswerk ist dann Geschichte.

Studenten gründeten Theater in einem Hinterhof

Vor der Abschiedsaufführung erinnern sich alle noch einmal gemeinsam an die 40 langen Jahre, in denen es in Sülz die Kindertheater-Institution gab. Schauspieler, Regisseure, Dramaturgen, Förderer, Freunde und Fans sind gekommen, die Menschen der ersten Stunde. Einer der Theatergründer, Martin Rehbein, erzählt, wie sie als Studenten den Raum im Hinterhof mieteten und eigenhändig zu einem Theater umbauten, das zunächst den Namen T.R.A.S.C. - Theatre Research & Actor Science Cologne trug. Der erwies sich als zu sperrig und so wurde daraus „Casa Maximus“, großes Haus, kurz Casamax, das zunächst Stücke für Erwachsene zeigte. Im Laufe der Jahre gingen Mitbegründer beruflich andere Wege, Marks wurde Mutter – und verlegte sich Anfang der 2000er-Jahre auf das Kindertheater.

Hille Marks (links) erzählt, befragt von Dramaturgin Karoline Beding, von ihrer Theaterarbeit für Kinder. Copyright: Susanne Esch

Unzählige Produktionen für große wie kleine Kinder sind seitdem entstanden und das Casamax-Theater wurde weit über die Grenzen des Viertels hinaus bekannt, mit dem Kölner Kindertheaterpreis ausgezeichnet und mehrfach dafür nominiert. Schulklassen und Kitagruppen pilgerten in das kleine Theater, um die fantasievollen Aufführungen zu sehen, deren Geschichten in der Regel Eigenkreationen waren. Regisseurin Ragna Kirck stieß 2014 dazu und erarbeitete die Stücke seitdem mit Marks gemeinsam. Die ehemalige Bürgermeisterin Angela Spitzig dankt heute dem Team noch einmal ausdrücklich: „Was ihr hier 40 Jahre lang geleistet habt, erfüllt mich mit Bewunderung, für Kinder, mit langem Atem, Fantasie, Optimismus, Idealismus, dem ständigen Kampf mit den Bedingungen.“

Die wurden am Ende zu schwierig: In Zeiten knapper Kassen müssen kleine Theater zunehmend befürchten, keine städtische „Konzeptionsförderung“ mehr zu erhalten. Die Frage, ob sich diese Befürchtung dieses Jahr bewahrheitet, war noch nicht beantwortet, als Marks und Kirck vor der Entscheidung standen, ob sie den Mietvertrag für die Räume verlängern. Der stellte ebenfalls ein Problem dar: Seit der ehemalige Vermieter verstorben war, hätten die Erben dem Theater Abendveranstaltungen untersagt, erzählt Kirck.

Keine Förderung und Mindesthonorare

Der Traum, im Casamax auch Theater für Erwachsene anzubieten, platzte. Die Räume am Wochenende für Kindergeburtstage zu öffnen und für Theaterworkshops wurde ebenfalls nicht mehr erlaubt. Und damit brachen wichtige Einnahmequellen weg. Auch wenn das Casamax-Theater Konzeptionsförderung erhalten hätte, wäre noch eine Schwierigkeit hinzugekommen. „Es gibt jetzt Mindesthonorarforderungen für Künstler und Künstlerinnen“, schildert Kirck. „Das ist inhaltlich total richtig.“ Allerdings seien die Förderstrukturen daran nicht angepasst.

In das kleine Theater würden nicht viele Besucher und Besucherinnen passen. Gleichzeitig könne es auch keine Preise verlangen, die einer Familie den gemeinsamen Theaterbesuch finanziell unmöglich machten. Die Vorstellungen könnten aus Einnahmen nicht finanziert werden. Die Miete sei zu bezahlen, die organisatorische Struktur. „Wir haben dann festgestellt, dass wir das nicht mehr verantworten können, weil wir nicht mehr sicher sein können, dass am Ende des Jahres eine stabile Null auf der Rechnung steht“, sagt Kirck. Und so steht jetzt der Abschied an, Trauerarbeit – und ein Neustart. Marks möchte weiter auf der Bühne stehen, mit ihren Stücken unterwegs sein zu verschiedenen Orten, wo sie diese zeigen kann. Und auch Kirck möchte als reisende Regisseurin arbeiten, überall in der Republik.