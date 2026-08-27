Das Revival von Linus’ Talentprobe war im vergangenen September nach achtjähriger Pause ein voller Erfolg. 8000 Fans feierten die Kultshow ausgelassen im Tanzbrunnen.

Die Mutter aller Castingshows ist nach wie vor eine Klasse für sich. Moderator Linus ist als begnadeter Gastgeber, der der Menge einheizt, eine feste Größe. Die zehn Talente singen – unterstützt von der Talentproben-Band – ihre Songs.

Linus’ Talentprobe am 11. September im Tanzbrunnen

Im Zentrum steht bei Linus’ Talentprobe die Interaktion mit dem Publikum, das sich auch gerne selbst feiert. Wenn grüne und rote Karten in die Luft gehen, zwischendurch laute Buh-Rufe ertönen und phasenweise alle dem Talent demonstrativ den Rücken zudrehen, ist das Teil des Kults.

Nun steht fest, dass es auch 2026 eine Wiederholung des Open-Air-Events gibt. Nach dem großen Comeback-Erfolg im vergangenen Jahr wird Linus’ Talentprobe am 11. September 2026 um 19.30 Uhr wieder im Kölner Tanzbrunnen stattfinden.

Das Revival 2025 hat gezeigt, welche Bindung das Publikum über all die Jahre zu dieser einzigartigen Show aufgebaut hat. Bereits kurz nach Beginn des Abends war die Begeisterung spürbar: Es wurde mitgesungen, gejubelt, applaudiert – die Stimmung erinnerte an die besten Zeiten der Talentprobe.

Moderator Linus wird bei der Talentprobe am 11. September erneut von den Eurobienen unterstützt. Copyright: Daniela Decker

Am Ende tobte das Publikum – mit lautstarkem Jubel und purer Lebensfreude. „Diese Energie war überwältigend“, sagt Moderator Linus. „Wir haben in den Tagen danach unzählige Nachrichten bekommen – viele wollten einfach nur danken, andere sofort wissen, wann die nächste Show stattfindet. Da war schnell klar: Es geht weiter.“

Die Show bleibt auch dieses Mal ihrem Konzept treu: Mit Live-Band, Original-Bühnenbild und der unverwechselbaren Moderation von Linus wird der Tanzbrunnen erneut zum Treffpunkt für echte Stimmen, Emotionen und Begegnungen. Erneut stellen sich wieder neue Gesangstalente dem Urteil eines ehrlichen, spontanen und leidenschaftlichen Publikums.

Das Publikum macht bei Linus’ Talentprobe immer kräftig mit, indem es grüne und rote Karten präsentiert. Copyright: Daniela Decker

Eins ist neu in diesem Jahr. Wenn die große Show auf der Open-Air-Bühne endet, fängt der Abend erst richtig an. Ab 22 Uhr geht es im Theater im Tanzbrunnen direkt weiter. Bei der After-Show-Party gibt es eine Mischung aus Partyklassikern, Mitsing-Hymnen und tanzbaren Hits.

Linus’ Talentprobe: After-Show-Party im Theater im Tanzbrunnen

Der Mix aus Nervosität, Mut und kölscher Offenheit hat Linus’ Talentprobe in Jahrzehnten zu einem echten Stück Kölner Kultur gemacht. Nun gibt es noch das Sahnehäubchen mit einer abschließenden Party, auf der Talente, Publikum und Freunde der Show in entspannter Atmosphäre zusammentreffen – auf der Tanzfläche statt vor der Bühne.

Tickets für Linus’ Talentprobe gibt es ab sofort für 29 Euro. Der Eintritt zur After-Show-Party beträgt 19 Euro. Wer sich für das Kombi-Ticket aus Show und Party entscheidet, bekommt dies für 45 Euro.

Die Kultveranstaltung, die über 25 Jahre lang zum festen Bestandteil des Kölner Sommers gehörte, zündet erneut.