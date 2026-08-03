Der Mix aus Nervosität, Mut und kölscher Offenheit hat Linus’ Talentprobe in Jahrzehnten zu einem echten Stück Kölner Kultur gemacht. Nun steht fest, dass es auch 2026 eine Wiederholung des Open-Air-Events gibt. Nach dem großen Comeback-Erfolg im vergangenen Jahr wird Linus’ Talentprobe am 11. September 2026 um 19.30 Uhr wieder im Kölner Tanzbrunnen stattfinden.

Eins ist neu in diesem Jahr. Wenn die große Show auf der Open-Air-Bühne endet, fängt der Abend erst richtig an. Ab 22 Uhr geht es im Theater im Tanzbrunnen direkt weiter. Bei der After-Show-Party gibt es eine Mischung aus Partyklassikern, Mitsing-Hymnen und tanzbaren Hits.

Tickets für Linus’ Talentprobe gibt es ab sofort für 29 Euro. Der Eintritt zur After-Show-Party beträgt 19 Euro. Wer sich für das Kombi-Ticket aus Show und Party entscheidet, bekommt dies für 45 Euro.

Wir verlosen Tickets für alle, die Lust haben, Linus zu erleben und anschließend mitzufeiern.

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Die Verlosung findet statt im Stadt-mit-K-Newsletter am Dienstag, 18. August 2026. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Weitere Hinweise kommen den Gewinnern mit der Gewinnbenachrichtigung zu.Wir wünschen Ihnen viel Glück. (red)

Veranstalter der Verlosung ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.