Es ist der besondere Gänsehaut-Abend mit der kölschen Note. Wenn das Rhein-Energie-Stadion kurz vor dem Weihnachtsfest zum Mitsingchor wird, ist das für viele die perfekte Einstimmung auf die anstehenden Feiertage. Die „Stadion-Christmette“ sorgt stets für das gewisse Extra.

In diesem Jahr finden aufgrund der großen Nachfrage gleich zwei Mitsing-Abende im FC-Tempel von Müngersdorf statt. Am 22. und 23. Dezember 2026 werden jeweils ab 18 Uhr wieder die beliebtesten Weihnachtstitel angestimmt. Über 90.000 Menschen können deshalb dabei sein. Für beide Tage gibt es noch wenige Restkarten.

„Loss mer Weihnachtsleeder singe“: 22. und 23. Dezember

„Loss mer Weihnachtsleeder singe“, veranstaltet von der KStA Medien Events GmbH, feiert in diesem Jahr die zehnte Ausgabe. Zum Jubiläum blicken die Macher des Spektakels zurück. Premiere feierte das Mitsing-Erlebnis am 20. Dezember 2015.

Von Anfang an sorgten die kölschen Stars für das spezielle Ambiente, indem sie bekannte Weihnachtslieder oder zum Anlass passende Songs aus dem eigenen Repertoire anstimmten. Dass Singen etwas Befreiendes und Glücklichmachendes hat, zeigt sich dabei immer wieder.

Ein Klassiker ist seit Jahren „Stääne“ von den Klüngelköpp. „Ganz am Anfang haben wir überlegt, ob wir singen sollen: ‚Wenn am Himmel de Flocke danze‘“, erinnert sich Frontmann Frank Reudenbach. „Es ist zum Glück bei ‚Stääne‘ geblieben. Das hat sich gefestigt und wird jedes Jahr gesungen. Darüber freuen wir uns. Das ist ein kölsches Ritual, eine echte Tradition.“

Der Sänger genießt den Auftritt im Stadion stets, obwohl die Band kurz vor der anstehenden Karnevalssession für jeden Urlaubstag dankbar ist. „Weihnachten ist meine Lieblingszeit. Das hat mit Kindheitserinnerungen zu tun. Für mich ist das die stärkste Zeit im Jahr“, sagt Reudenbach.

Die Bläck Fööss sind auch bereits seit vielen Jahren Teil von „Loss mer Weihnachtsleeder singe“ im Stadion. Copyright: Daniela Decker

Auch die Höhner sind meist vertreten. In den vergangenen Jahren hat sich ihre Ballade „Die schönste Stross’“ zum emotionalen Höhepunkt entwickelt. „Das ist unser ‚Driving home for Christmas‘, nur noch einen Ticken emotionaler“, sagt Sänger Patrick Lück. Die Band absolviert zunächst ihre eigene Weihnachtstour und rundet diese am 23. Dezember mit einem Stadionauftritt ab. „Wir freuen uns, denn man geht dann richtig besinnlich ins Jahresende“, sagt der Frontmann.

Campmann: „Wunderschönes, besinnliches Event“

„Das Publikum kommt, um eine gute Zeit zu haben. Es geht darum, dass die Menschen miteinander singen. Was auf der Bühne passiert, ist letztlich nur der Funke, der zum Überspringen gebracht wird“, hat auch Kasalla-Frontmann Basti Campmann schon mehrmals erlebt. „Das ist immer ein wunderschönes, besinnliches Event. Weihnachten, da geht es auch darum, emotional zu sich zu finden. Deshalb passt unser Lied ‚Sing mich noh Hus‘ so gut.“

Sven West von den Räubern und Mitsingkönig Björn Heuser bei den Aufnahmen von „Leechtermeer“, der Hymne des Weihnachtssingens. Copyright: Daniela Decker

2024 trafen sich zudem etliche Künstler im Studio, um die eigens von Kasalla-Gitarrist Flo Peil mit Komponist Claudio Pagonis geschriebene Hymne „Leechtermeer“ aufzunehmen. Höhner, Klüngelköpp, Kasalla, Räuber und Bläck Fööss, Björn Heuser sowie der Jugendchor St. Stephan sind am Song beteiligt. Der Titel der kölschen Allstar-Band gehört inzwischen auch fest zum Programm.

„Das Singen im Stadion ist ein wunderbarer Jahresabschluss für uns und eine perfekte Einstimmung auf das, was in den nächsten Tagen kommt“, sagt Bläck-Fööss-Sänger Mirko Bäumer. „Bei einem Konzert präsentiert man als Band, was man das ganze Jahr so gemacht hat. Hier ist man eher der Dirigent für diesen wunderbaren Chor.“