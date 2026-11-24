Es ist der besondere Gänsehaut-Abend mit der kölschen Note. Wenn das Rhein-Energie-Stadion kurz vor dem Weihnachtsfest zum Mitsingchor wird, ist das für viele die perfekte Einstimmung auf die anstehenden Feiertage. Die „Stadion-Christmette“ sorgt stets für das gewisse Extra.

In diesem Jahr finden aufgrund der großen Nachfrage gleich zwei Mitsing-Abende im FC-Tempel von Müngersdorf statt. Am 22. und 23. Dezember 2026 werden jeweils ab 18 Uhr wieder die beliebtesten Weihnachtstitel angestimmt. Über 90.000 Menschen können deshalb dabei sein. Für beide Tage gibt es noch wenige Restkarten.

„Loss mer Weihnachtsleeder singe“: 22. und 23. Dezember

„Loss mer Weihnachtsleeder singe“, veranstaltet von der KStA Medien Events GmbH, feiert in diesem Jahr die zehnte Ausgabe. Zum Jubiläum blicken die Macher des Spektakels zurück. Premiere feierte das Mitsing-Erlebnis am 20. Dezember 2015.

Seit der ersten Stunde ist Michael Kokott (66) der musikalische Leiter des Programms. „In den Jahren ist eine Auswahl von 80 Liedern zusammengekommen, die wir gesungen haben“, sagt der Chorleiter. Dauerbrenner sind die Weihnachtshits „Feliz Navidad“, „Happy Xmas“, „In der Weihnachtsbäckerei“, „Jingle Bells“, „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“, die jedes Jahr gesungen wurden.

Auch Klassiker wie „Alle Jahre wieder“, „Ihr Kinderlein kommet“ und „Gloria in excelsis Deo“ sowie Popsongs wie das „Halleluja“ von Leonard Cohen oder „Last Christmas“ von Wham gehören zum Stamm-Repertoire.

„Im ersten Jahr wurden auch klassische Kirchenlieder wie ‚Es ist ein Ros entsprungen‘, ‚Tochter Zion‘ oder ‚O come, all ye faithful‘ gesungen“, erinnert sich Kokott. „Es stellte sich aber schnell heraus, dass das Publikum sie nicht wirklich mitsingen konnte. Ähnlich war es, wenn Künstler ihre neuen Titel versuchten, die das Publikum nur stumm mit freundlichem Applaus bedachten.“

Michael Kokott ist seit der ersten Stunde der musikalische Leiter von „Loss mer Weihnachtsleeder singe“. Copyright: Daniela Decker

Als Schlüssel zum Erfolg des Weihnachtssingens sieht der Musik-Experte, dass nur bekannte, bewährte und beliebte Lieder gesungen werden und dass die Künstler diese eigentlich nur ansingen, das tausendstimmige Publikum aber die eigentlichen Stars des Abends sind.

„Die Beliebtheit der Programme lag vor allem auch an den vielen Facetten. Es gibt klassische Lieder wie ‚Stille Nacht‘, volkstümliche Lieder wie ‚Leise rieselt der Schnee‘, Kinderlieder wie ‚Es schneit‘, poppige Lieder wie ‚All I want for Christmas‘, internationale Lieder wie ‚White Christmas‘ und kölsche Lieder wie ‚Stääne‘“, sagt der Chorleiter beim Blick auf die Programme.

Michael Kokott (l.) mit Flo Peil und Sebastian Wagner von Kasalla beim Singen im Stadion. Copyright: Daniela Decker

Außerdem wurden immer wieder besondere Lieder aus aktuellen Anlässen ins Programm genommen. „We are the World“ (2016 nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt), „You Raise Me Up“ (2022 nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, gesungen von einem ukrainischen Frauenchor) oder „Ein bisschen Frieden“ (2022 für den nicht enden wollenden Wunsch nach Frieden).

Henning Krautmacher (l.) und Hannes Schöner von den Höhnern waren in den Anfangsjahren auch dabei. Copyright: Daniela Decker

In zehn Jahren standen insgesamt zwei Dutzend Kölner Künstler und Bands auf der Bühne. Kölns Mitsingkönig Björn Heuser ist seit Jahren eine feste Größe. Kokotts Jugendchor St. Stephan und die Lucky Kids sind jährlich der große Ansingchor. Die Chöre harren stundenlang in der Kälte aus, um gute Laune zu verbreiten. Auch die Höhner waren als Band oder mit Einzelmusikern stets vertreten.

„Der Reiz von ‚Loss mer Weihnachtsleeder singe‘ ist ein buntes Mitsingprogramm zwischen Besinnlichkeit, Feierlichkeit, Fröhlichkeit und Weihnachtsparty. Die Zuschauer spüren ein großes Gemeinschaftsgefühl und jeder, ob mit oder ohne Gesangstalent, traut sich, mitzusingen“, sagt Kokott.

Dazu kommt die besondere Atmosphäre im Fußball-Tempel. „Die bunte Beleuchtung, Effekte und tausende Handylichter schaffen eine zauberhafte Atmosphäre. Früher ging man Weihnachten traditionell in die Kirche. Mittlerweile zieht es die Menschen in ganz Deutschland zum Gemeinschaftssingen in die Fußballarenen und das Stadion wird Weihnachten zur Kathedrale.“