Mareike Marx bleibt bis 2035 Intendantin des Kölner Hänneschen-Theaters. Der Hauptausschuss des Stadtrates folgte mit seinem Beschluss dem Vorschlag der Stadtverwaltung, ihren Vertrag zu verlängern.

Marx leitet das Hänneschen-Theater seit November 2022. Ihr Vertrag wäre im Sommer 2027 ausgelaufen. Die gebürtige Kölnerin ist Schauspielerin, Regisseurin und Autorin und verfügt über langjährige Erfahrung in der Theaterleitung. Vor ihrem Wechsel an das Hänneschen gründete und leitete sie das Metropol-Theater in Köln.

Kölner Kulturdezernent lobt Hänneschen-Intendantin

Kulturdezernent Stefan Charles sagte, das Hänneschen sei ein „Stück kölscher Identität, ein lebendiger Ort unserer Stadtgeschichte und ein Kulturschatz, der Generationen miteinander verbindet“. Er lobte die Intendantin: „Mareike Marx ist es gelungen, diese besondere Tradition mit neuen künstlerischen Ideen und großer Leidenschaft für das Theater weiterzuentwickeln.“ Sie habe gezeigt, „dass die Bewahrung unseres kulturellen Erbes und seine zeitgemäße Gestaltung keine Gegensätze sind, sondern einander bereichern“.

Seit ihrem Amtsantritt habe Marx wichtige Impulse für die künstlerische und strukturelle Weiterentwicklung des traditionsreichen Hauses gesetzt, so die Begründung der Stadt. Sie pflege das kölsche Puppenspiel und seine eigenen Figuren, wolle zugleich neue Publikumsschichten erreichen und das Theater für kommende Generationen lebendig halten. Dazu gehören neue künstlerische Formate, Kooperationen und die Weiterentwicklung des Ensembles.

Das Hänneschen-Theater wurde 1802 gegründet und gehört zu den ältesten und traditionsreichsten Puppentheatern Deutschlands. (juh)