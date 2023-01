Mehr als Bekleidung „Pantine“ ist ein beliebter Treffpunkt in Köln-Neuehrenfeld

Neuehrenfeld – Dass Heike Sommnitz einmal ein Geschäft für Kinderschuhe eröffnen würde, hätte sie früher selbst nicht geahnt. Die heute 53-Jährige absolvierte nämlich zunächst eine journalistische Ausbildung, arbeitete lange Zeit als Autorin und Redakteurin für das Fernsehen: „Nach 20 Jahren brannte ich aber nicht mehr so für den Beruf und wollte in meinem Leben noch etwas anderes machen”, erklärt Sommnitz, die schließlich einen Schuhladen eröffnete.



Schuhgeschäfte für Kinder fehlten in Köln-Neuehrenfeld

„Es gibt in Neuehrenfeld viele Kinder, aber es gab kein Schuhgeschäft für sie”, berichtet sie. Als ihre Tochter dann selbst zu laufen begann, sah sich die Mutter mit einem weiteren Problem konfrontiert: „Ich habe in den Läden einfach keine Schuhe gefunden, die meinen Ansprüchen entsprochen haben.” Also eröffnete Sommnitz ihr eigenes Geschäft und erinnert sich heute an die Zeit, als dieses selbst noch in den Kinderschuhen steckte: „Ich habe zunächst ein Praktikum im Schuhhandel gemacht und dann mit einem kleinen Laden auf der Subbelrather Straße angefangen.”

Heike Sommnitz in ihrem Geschäft Copyright: Eßer

Das war vor etwa acht Jahren und mit der Zeit wurde der Zuspruch, den Sommnitz von ihren Kunden bekam, immer größer: „Da haben mein Mann und ich entschieden, in ein größeres Ladenlokal umzuziehen”, erzählt sie, „und ich bin glücklich, diesen Schritt getan zu haben.”

Längst gibt es nicht mehr nur Schuhe bei Pantine und.... Copyright: Eßer

Seit dreieinhalb Jahren ist Sommnitz mit ihrem Geschäft „Pantine und die bunte Bande” nun auf der Landmannstraße ansässig. Der Name kommt vom norddeutschen Begriff „Pantine”, mit dem man Schuhe aus Holz bezeichnet: „Und die bunte Bande steht sowohl für wilde Gruppen aus Kindern als auch für das vielfältige Sortiment”, so Sommnitz.

Kleidung, Deko und Geschenkartikel

Inzwischen gibt es in ihrem Laden nämlich nicht mehr nur Schuhe für die Kleinen, sondern auch Damenbekleidung, Deko- und Geschenkartikel: „Außerdem kann man bei uns auch einen Kaffee trinken, das war von Anfang an Teil des Konzeptes.” Mit ihrem Laden wollte Sommnitz nämlich nicht nur eine Adresse für hochwertiges Schuhwerk, sondern auch einen Treffpunkt für die Nachbarschaft schaffen: „Ich möchte, dass die Kunden entspannt stöbern und eine nette Auszeit genießen können”, erklärt die Inhaberin.

Wunschsterne am Weihnachtsbaum

Und das ist ihr auch gelungen - mit den meisten Kunden ist Heike Sommnitz per du, man kennt sich, plaudert und hilft einander. So bietet die gelernte Journalistin in ihrem Laden auch Kunstwerke und Postkarten von Künstlerinnen und Bastlerinnen aus der Nachbarschaft an: „Ich schätze dieses lokale Miteinander sehr”, erklärt Sommnitz, die auch gerne Initiativen aus dem Ehrenfelder Stadtbezirk unterstützt. So auch in dieser Adventszeit: Bei Pantine steht derzeit ein großer Weihnachtsbaum, an dem sogenannte „Wunschsterne” hängen.



Auf diesen haben Jugendliche der Vogelsanger Anna-Stiftung ihre Wünsche für Weihnachten notiert. Die Jugendlichen stammen aus schwierigen Verhältnissen und leben in der Einrichtung der evangelischen Jugendhilfe. Manche besuchen über Weihnachten ihre Eltern, andere bleiben über die Festtage in dem Wohnheim: „Deswegen möchte ich den Jugendlichen eine Freude bereiten.” Die Kunden können den Heranwachsenden ihre Wünsche erfüllen, die Geschenke kaufen und bei Heike Sommnitz abgeben. Diese reicht die Pakete dann an die Anna-Stiftung weiter.

Pantine und die bunte Bande, Landmannstraße 20, geöffnet montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr.