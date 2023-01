Die Kölner Polizei fahndet nach einem Räuber, der einen Getränkemarkt in Dellbrück überfallen hat. Wie die Behörde am Montag mitteilte, soll der Mann am frühen Freitagabend um 17.40 Uhr das Geschäft in der Radiumstraße betreten haben.

Köln-Dellbrück: Bewaffneter Überfall auf Getränkemarkt

Dabei bedrohte er den Inhaber mit einer Schusswaffe. Nachdem er erfolglos die Herausgabe von Bargeld gefordert hatte, verließ er ohne Beute den Laden und flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Hatzfeldstraße.



Der Gesuchte soll etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er hat kurze Haare, braunen Augen und einen hellem Teint. Zur Tatzeit trug er dem Zeugen zufolge einen hellblauen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und einen schwarz-weißen Schal. Hinweise nimmt die Polizei unter anderem per Telefon 0221/22 90 entgegen. (red)