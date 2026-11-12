Während Jonas Höltig und Tassilo Rinecker am Dienstagmittag das Lied „Zog nit keyn mol“ sangen, standen diverse Bürgerinnen und Bürger auf dem Bürgersteig und lauschten gebannt dem Gesang, der Gitarre und der Rassel. Mit der Musik vermischte sich das Klopfen eines Hammers.

Fünf Stolpersteine wurden Am Flachsrosterweg / Ecke Andreasbergerweg verlegt, als die Musik die Straße füllte: „Wo gefallen ist ein Spritzer von unserem Blut, da wird sprießen unser Heldentum und unser Mut“ (deutsche Übersetzung). Es sind die ersten Stolpersteine in Köln-Höhenhaus. „Höhenhaus, so wie wir es heute kennen, gibt es seit 1934, was zur Zeit des Nationalsozialismus war, aber trotzdem gab es bis heute keinen Stolperstein, der an die Opfer dieser Zeit erinnert“, sagte Herbert Mück vom Arbeitskreis Höhenhauser Stolpersteine.

Neue, eingelassene Stolpersteine in Höhenhaus, die an die Familien Bloch und Blau erinnern. Copyright: Rika Kulschewski

Sechs Stolpersteine in Köln-Höhenhaus verlegt

Der Arbeitskreis hatte sich für die Verlegung eingesetzt und sie organisiert. Mück spendete die Kosten. Unterstützt und mit Informationen ausgestattet wurden sie vom NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln. So gibt es nun die Stolpersteine für Familie Bloch und Blau sowie 100 Meter weiter am Altenauer Weg für Peter Kütter.

Josef und Frieda Bloch waren erst wenige Monate verheiratet, als sie am 24. Juli 1942 gemeinsam mit Friedas Tochter Margot Blau in Maly Trostinec bei Minsk ermordet wurden. Vermutlich hatte sich das jüdische Ehepaar in der Glanzstoff-Fabrik Courtaulds in Köln-Niehl kennengelernt, wo es Zwangsarbeit leisten musste.

Aus erster Ehe hatte Frieda Bloch drei Töchter: Berta, Margot und Rosalie Blau. Berta und Rosalie waren bereits 1939 mit einem Kindertransport nach Belgien gelangt. Berta überlebte den Krieg versteckt und emigrierte 1947 in die USA. Rosalie gelangte mithilfe einer US-Hilfsorganisation bereits im Sommer 1941 in die USA und wurde von dem jüdischen Ehepaar Birnie und Benlah Cohen aufgenommen.

Stolpersteine in Höhenhaus erinnern an jüdische Familie und eines der letzten NS-Opfer

Peter Paul Kütter ist vermutlich eines der letzten bekannten NS-Opfer in Köln. Während das linksrheinische Köln bereits Anfang März 1945 von alliierten Truppen befreit worden war, blieben rechts des Rheins die Sicherheitskräfte des NS-Regimes noch bis Mitte April an der Macht. Kütter entzog sich nicht nur dem militärischen Einsatz.

Offenbar entwendete er auch bei einer Räumungsaktion im Bunker Neurath dort aufbewahrte kriegswichtige Unterlagen. Nachdem er verraten worden war, wurde er am 20. März 1945 festgenommen, abtransportiert und offenbar von dem örtlich zuständigen Wehrmachtsoffizier und einem NS-Funktionär verhört. Wenig später war Peter Kütter tot.

An diese Namen und Geschichten soll nun vor ihren Wohnhäusern erinnert werden. „Stolpersteine erinnern uns im Alltag an das, was wir nicht vergessen sollten“, betonte Bezirksbürgermeister Vincent Morawietz bei der Verlegung, „sie erinnern uns nicht nur, an die Menschen, denen schreckliches angetan wurde, sondern mahnen auch, zu welchen schrecklichen Taten Menschen fähig sein können.“

Um den Opfern zu gedenken, spielte Britta Zaun zum Abschluss der Verlegung „Hevenu Shalom Alechem“ auf dem Saxofon und füllte mit dem Friedenslied die Straßen von Höhenhaus.