Ein Ort der Trauer, der sich der Lebensrealität der Menschen anpasst und zugleich eine würdevolle Form der Bestattung bietet, das sollen die Bestattungsgärten auf dem Friedhof Holweide fortan sein. Vier unterschiedlich gestaltete Module sind dort nun belegbar, eine Alternative zum herkömmlichen Grab bieten.

„Viele Menschen wünschen sich heute eine Bestattungsform, die zu ihrer persönlichen Lebensform passt und zugleich Angehörige bei der Grabpflege entlastet“, sagte Bürgermeisterin Teresa De Bellis-Olinger bei der Eröffnung Mitte November. „Die fachgerechte und dauerhafte Pflege der Anlage gibt den Angehörigen die Gewissheit, dass die Grabstätten in einem würdevoll gepflegten Umfeld erhalten bleiben.“

Auf der rund 490 Quadratmeter großen Fläche stehen insgesamt 135 Grabstellen zur Verfügung, davon sind acht für Erdbestattungen vorgesehen, 127 für Urnen. Zudem besteht die Möglichkeit zur Erweiterung. In einer Grabstelle ist immer Platz für zwei Urnen oder zwei Särge. Gepflegt und instand gehalten werden sie von Friedhofsgärtnern der Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner.

Friedhof Holweide um Bestattungsgärten erweitert

„Der Kunde kauft ein Paket und hat dann alles mit drin“, erklärt Marc Zillken, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft und zuständiger Gärtner der Bestattungsgärten in Holweide. „Diese Entscheidung kann auch schon vorsorglich getroffen werden.“ Die Anfrage sei hoch. Einige Grabstellen seien bereits vergeben.

Insgesamt 135 gärtnergepflegte Grabstellen stehen dort nun zur Verfügung. Dieser Garten heißt „Spuren des Lebens“. Copyright: Rika Kulschewski

Das Konzept setzen die Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner bereits seit 2008 um. Die neuartigen und gärtnergepflegten Gräberfelder werden so inzwischen an über 30 Standorten in Köln und Umgebung angeboten.

Bestattungsgärten seien eine Wertschätzung der Friedhöfe und Familien, betont Lutz Pakendorf, geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft: „Veedelsfriedhöfe haben eine besondere Bedeutung, es sind Orte zum Gutfühlen und zum Ruhekommen im eigenen Veedel, das ist super wichtig für die Menschen.“

Bestattungsgärten sollen Veränderungen in der Friedhofskultur abbilden

Friedhofskultur verändere sich aber stetig, unter anderem weil Familien immer häufiger nicht am gleichen Ort leben und die Kapazitäten für Grabpflege abnehmen. Bestattungsgärten sind eine Antwort auf diese Veränderung. Zudem tragen sie dazu bei, dass Friedhöfe wirtschaftlich und damit den Veedeln als Orte der Ruhe, Natur und Trostes erhalten bleiben, betont Pakendorf.

Von April bis September 2026 haben Fachfirmen auf dem Gelände des Friedhofs Holweide den bisher achten Bestattungsgarten im rechtsrheinischen Köln angelegt. Vier unterschiedliche Module mit unterschiedlichen Preisklassen wurden angelegt. Im Auen- und Bauerngarten liegen die Gräber in eher naturnah gestalteten Flächen, in den „Spuren des Lebens“ ist eine mediterrane Bepflanzung vorgesehen und im „Ruhehain“ dominieren pflegeleichte und immergrüne Bodendecker.

„Es sind keine klassischen Gräber in Reihe, sondern organische Formen“, sagt Marc Zillken, „und trotzdem sind sie weiterhin an einem Ort, an dem Menschen zusammenkommen und in soziale Interaktionen treten können.“ Der Friedhof werde so um eine zeitgenössische und würdevolle Form der Bestattung erweitert, betont Hans-Werner Bartsch, Vorsitzender des Fördervereins Holweide. Der Verein hatte sich politisch stark für die Bestattungsgärten in Holweide eingesetzt. „Das tolle Ergebnis zeigt, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen“, sagt Bartsch.