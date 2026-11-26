Zwei Tage lang haben sich Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase der Gesamtschule Holweide mit ihren Werten und Erwartungen und mentaler Gesundheit auseinandergesetzt. „Wir bekommen die Chance, uns selbst mehr kennenzulernen“, sagt Maria Varshauskyy, „es gibt Räume an der Schule, um mit Lehrern zu reden, aber ich habe das Gefühl, das passiert nicht. Jetzt haben wir noch einmal explizit die Möglichkeit.“

Die Schülerin halte es für wichtig, dass über mentale Gesundheit gesprochen wird, und hoffe, dass das Angebot dazu führt, dass Hilfe gesucht und angenommen wird. An den zwei Tagen, an denen der Verein Kopfsachen an der Schule Workshops durchführt, geht es vor allem um eigene Werte und Ziele, erzählt Arian Ajiri vom Verein. Kopfsachen setzt sich deutschlandweit zur Förderung der mentalen Gesundheit an weiterführenden Schulen ein.

Projekt für mentale Gesundheit an vier Kölner Schulen

Das neue krankenkassengeförderte Projekt „Mein starkes Selbst“ begleitet Jugendliche in Hamburg, Köln, Berlin und Frankfurt beim Übergang von Schule zu Beruf, Ausbildung und Studium. Der Workshop ist ein Teil davon. Die Schulen werden insgesamt ein Jahr begleitet. Zudem gibt es Elternabende, bei denen die Eltern sensibilisiert werden und Tipps bekommen, wie sie die mentale Gesundheit ihrer Kinder stärken können. In Köln wird das Projekt an vier Schulen umgesetzt. Die Gesamtschule Holweide habe das Angebot dankend angenommen, sagt Lehrerin Wiebke Techentin.

„Wir beobachten, dass seit einigen Jahren, nicht erst seit Corona, aber noch einmal enorm seitdem, psychische und stressbedingte Probleme zunehmend bei unseren Schülerinnen und Schülern auftreten“, berichtet Techentin. „Absentismus ist ein riesiges Problem. Die Kinder haben mit Angststörungen, sozialen Störungen und Essstörungen zu kämpfen und schaffen teils deshalb das Abitur nicht.“ Auch wenn die Schule versuche, das Thema mentale Gesundheit auf die Agenda zu setzen, stehe sie dem oft hilflos gegenüber – auch aufgrund politischer Entscheidungen.

Lehrerin kritisiert Kürzungen: Schule verliert Raum für mentale Gesundheit

„Die Ressourcen werden gekürzt, die Rückzugsräume werden gekürzt, alles wird nur auf den Unterricht und die Kernfächer gedrillt“, kritisiert die Lehrerin. „Der Gedanke, dass Schule Lebensraum und Entfaltungsraum ist, geht dadurch mehr und mehr verloren. Deshalb sind wir dankbar über jede Möglichkeit, um die mentale Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler hier vor Ort zu unterstützen.“

Die Lehrerin hofft, dass das Projekt von Kopfsachen e. V. einen besseren Kompass für die eigenen Gefühle der Jugendlichen schaffe, sie stärke und ihnen zeige, was im Okay-Bereich liegt und wann sie sich Hilfe holen müssen. Die Probleme, die Schülerinnen und Schüler haben, würden nicht weggehen, ist Techentin überzeugt, aber sie können darüber reden, Resilienz und Übungen erarbeiten und lernen, sensibler mit sich selbst umzugehen. All das könnten sie nicht früh genug lernen, aber vor allem in der elften Klasse hält Techentin es für sinnvoll. Sie stehen direkt vor der Stressphase des Abiturs und können so gestärkter für diese sein.

Psychische und stressbedingte Probleme bei Jugendlichen nehmen zu

„Bei den Workshops geht es darum, die Schülerinnen und Schüler in der herausfordernden Übergangszeit zwischen Schulabschluss und einem neuen Lebensabschnitt zu unterstützen. Sie setzen sich damit auseinander, wie sie nach ihren eigenen Werten handeln und ihre eigenen Ziele erreichen können, um mit mehr Selbstvertrauen und mitfühlender mit sich selbst in den neuen Lebensabschnitt zu starten.“, erklärt Arian Ajiri. Um darüber zu reden, wurden die Schülerinnen und Schüler in kleinere Gruppen eingeteilt, in denen jeder offen und ehrlich sprechen kann, aber nicht muss.

Referentinnen und Referenten leiten die Gruppen, stellen Fragen und erarbeiten konkrete Übungen. Die meisten von ihnen sind Psychologie-Studierende im Master oder in der klinischen Ausbildung und entsprechend nah an der Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler. „Dadurch soll ein sicherer Raum auf Augenhöhe entstehen, in dem die Jugendlichen sich wohlfühlen“, erklärt Ajiri.

Dass das funktioniert, berichten einige Teilnehmende: „Ich habe das Gefühl, dass wir sehr ernst genommen werden“, sagt Schülerin Fea Klinkenberg. „Die Themen sind gut“, ergänzt Mitschüler Luis Ferreira Podence, „wir hatten schon häufiger Workshops zu mentaler Gesundheit, deshalb sind es teils Wiederholungen, aber ich finde es jetzt vor dem Abitur noch einmal wichtiger.“

Für die Jugendlichen sei es bedeutsam, immer wieder über mentale Gesundheit zu sprechen – vor allem in der Schule. „Wir verbringen so viel Zeit hier“, sagt Fea Klinkenberg. „Es ist schön zu sehen, dass es der Schule wichtig ist, wie es uns geht.“