„Ich geriet in Panik“ Kölner verliert Umschlag mit 2000 Euro – und wird überrascht

Köln-Mülheim – Ulrich Leikauf bekam den Schreck seines Lebens. Als er im Hof seines Wohnhauses vom Rad gestiegen war und ins Treppenhaus ging, fühlte er noch einmal die Brusttasche seiner Steppweste. Doch dort war nichts. Die Tasche war an der Unterseite offen. Er hatte einen Umschlag verloren. Der war unterwegs einfach herausgerutscht. Darin befanden sich 2000 Euro in bar!

„Ich geriet in Panik und fuhr mit dem Rad aus der Mülheimer Altstadt zur Bankfiliale an der Frankfurter Straße, wo meine Mutter und ich das Geld abgehoben hatten“, sagt er.

Geld für Weihnachtsgeschenke gedacht

Er habe ihr das Geld später nach Hause bringen wollen, damit sie Weihnachtsgeschenke für die Familie und Freunde kaufen konnte. Doch nun schien alles futsch: „Ich fragte unterwegs Passanten, ob sie etwas gesehen hatten. Doch die lachten mich bloß aus.“ Leikauf verzweifelte.

Das könnte Sie auch interessieren:

Neubaugebiet in Mülheim Anzeige Dax-Riese zieht mit 1000 Mitarbeitern an die Schanzenstraße

Wieder zu Hause angekommen, fand er keine Ruhe. Als er sich wieder sein Rad schnappte, entdeckte er einen Zettel in der Hofeinfahrt: „Hallo! Hat jemand etwas verloren? Bitte bei mir melden! Yilmaz“, stand darauf geschrieben. Leikauf rief an und der Finder fragte, was er denn verloren habe. „40 Scheine zu je 50 Euro in einem Umschlag“, war die Antwort des Verzweifelten.

Kinder fanden den Umschlag

Leikauf hatte Glück: „Ich muss den Umschlag erst verloren haben, als ich vom Rad stieg. Er lag im Hof.“ Dort fanden ihn die Kinder von Erol Yilmaz. „Für uns war es selbstverständlich, nach dem Eigentümer des Geldes zu suchen“, sagt dieser. Schließlich habe es jemand sein müssen, der um den Hof herum wohnt.



Der glückliche Eigentümer gab dem ehrlichen Finder einen Teil des Geldes und kaufte ihm und seiner Familie anschließend noch die größte Torte, die er in einer türkischen Bäckerei an der Keupstraße auftreiben konnte. Als Leikauf ihn auf eine Tasse Kaffee eingeladen hatte, kommt Yilmaz ins Erzählen: „Das war nun schon das dritte Mal, dass ich Geld fand.“

35 Tausendmarkscheine gefunden

Die größte Summe habe er 1983 gefunden. In einem Postamt lag auf einem der Packtische für Pakete eine Scheintasche. Yilmaz: „Darin lagen allein 35 Tausendmarkscheine, die kleineren habe ich nicht mitgezählt.“ Eine Frau hatte es liegen lassen und kam wenige Minuten später aufgelöst in die Filiale zurück – just in dem Moment, als Yilmaz die Tasche am Schalter abgegeben hatte.

Auch sie hatte viel Glück. Yilmaz: „Wir gläubigen Muslime behalten kein Geld, das uns nicht gehört !“