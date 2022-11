Köln – Nach einem Überfall in Köln-Holweide in der Nacht auf Sonntag, bei dem ein 20-Jähriger schwer verletzt wurde, sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Eine größere Personengruppe soll um etwa 1.50 Uhr den jungen Mann an der KVB-Haltestelle „Vischeringstraße“ überfallartig angegriffen haben.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Ermittler hielt sich das Opfer mit seinen Begleitern an der Haltestelle auf, als die Unbekannten mit Schlagwerkzeugen auf den 20-Jährigen losgingen. Neben einer schweren Kopfverletzung brachten die Angreifer dem Mann auch eine Stichverletzung bei.



Seine Begleiter seien teilweise über die Gleise geflüchtet. An der nahegelegenen Suitbertstraße traf ein Anwohner den Schwerverletzten allein an und alarmierte Rettungskräfte. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung dauern an.



Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststellekoeln@polizei.nrw.de entgegen. (beq)