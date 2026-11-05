Am 8. November öffnet das Kölner Straßenbahn-Museum in Thielenbruch wieder seine Türen. Zwischen 11 und 17 Uhr können Interessierte am Sonntag die historischen Fahrzeuge besichtigen.

Virtuelle Zeitreise ins Köln der Kaiserzeit

Mit der VR-Tour Timeride können Besuchende unter anderem auf eine virtuelle Zeitreise durch das Köln der Kaiserzeit gehen. Dafür wurde eigens ein historischer Straßenbahnwagen umgerüstet. Für die virtuelle Zeitreise erhebt das Museum eine zusätzliche Gebühr von fünf Euro. Der reguläre Eintritt für Erwachsene kostet zwei Euro, Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren zahlen 1,50 Euro.

Das Straßenbahn-Museum befindet sich an der Endhaltestelle Thielenbruch der Stadtbahn-Linien 3 und 13. In dem Museum dürfen sich nicht mehr als 300 Personen gleichzeitig aufhalten. Gruppen mit mehr als zehn Personen werden deshalb gebeten, sich vorher per E-Mail unter info@hsk.koeln anzumelden. (tli)