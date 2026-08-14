Auf der Keupstraße in Köln-Mülheim ist es am Freitagmorgen (14. August) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mann von einer Straßenbahn der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) erfasst.

Um etwa 9.30 Uhr ging die Alarmierung ein. Die Keupstraße ist in beide Richtungen für den Verkehr und den öffentlichen Nahverkehr gesperrt. Die Polizei ist mit einem Verkehrsunfallaufnahmeteam vor Ort

KVB-Unfall: Rettungswagen bringt schwer verletzten Mann ins Krankenhaus

Nach Angaben der Kölner Feuerwehr ist der Verletzte vor Ort von einem Notarzt versorgt worden. Er sei nicht unter die Bahn geraten. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht offenbar nicht.

Auch der Bahnverkehr ist durch den Unfall erheblich beeinträchtigt. Die Bahnen enden derzeit an der Haltestelle Keupstraße. Betroffen sind die Verbindungen der Stadtbahnlinie 4 zwischen Bocklemünd und Keupstraße sowie zwischen Schlebusch und Im Weidenbruch. Die Haltestelle Schanzenstraße Nord wird von der Buslinie 150 ebenfalls nicht angefahren.

KVB weist auf Ausweichmöglichkeit mit Buslinie 155 hin

Fahrgäste können auf die Busse der Linie 155 zwischen Keupstraße und Cottbuser Straße ausweichen. Es kommt zu Fahrplanunregelmäßigkeiten.

Die Polizei hat die Unfallstelle für die Aufnahme des Geschehens abgesperrt. Wie lange die Sperrung und die Einschränkungen dauern, ist derzeit noch offen.