Wohnquartier in Köln-Dellbrück Sieger des Architektenwettbewerbs stehen fest

Dellbrück – Der Sieger eines zweistufigen Architektenwettbewerbs für das Möhl-Gelände steht fest. Das Planungsteam von „Thomas Schüler Architekten und Stadtplaner“ aus Düsseldorf und „Faktorgruen Landschaftsarchitekten“ aus Freiburg hat gewonnen. Die Firma Möhl als Eigentümerin und Bestandshalterin des Areals will auf dem insgesamt 2,9 Hektar großen Gelände am S-Bahnhof Dellbrück, nördlich der Bergisch Gladbacher Straße und östlich der Möhlstraße, bis zu 215 Wohnungen bauen.



Mischgebiet soll entstehen

Das Preisgericht tagte vor wenigen Tagen unter Leitung des Vorsitzenden des Gestaltungbeirats, Jürgen Minkus. Aktuell befinden sich auf der Fläche unter anderem ein Lebensmittelmarkt mit großem Parkplatz, ein Wohnwagenhandel, ein Fastfood Restaurant mit „Drive In“ sowie die Zirkusfabrik Kulturarena. Entstehen soll nun schrittweise ein Mischgebiet aus Mietwohnungsbau, Büros und kleineren Gewerbeflächen. Basierend auf dem „kooperativen Baulandmodell“ wird sowohl freifinanzierter als auch öffentlich geförderter Wohnraum mit einer Quote von 70 zu 30 Prozent in jedem einzelnen Gebäude geschaffen.



Das Möhl-Gelände umfasst 2,9 Hektar, Copyright: Thomas Schüler Architekten und Stadtplaner

„Wir freuen uns, dass es uns gemeinsam mit der Stadtverwaltung gelungen ist, dieses für Köln so wichtige Projekt auf den Weg zu bringen und damit der Wohnungsknappheit entgegenzuwirken“, sagt Frederik Möhl, geschäftsführender Gesellschafter der Möhl GmbH & Co. KG, Eigentümerin des Grundstücks. „Der Siegerentwurf entspricht genau unserem Konzept einer nachhaltigen Quartiersentwicklung.“ Geplant sei zudem ein möglichst autoarmes Quartier. Die Zirkusfabrik Kulturarena soll ihren Platz auf dem Areal behalten und wird in neue Räumlichkeiten umziehen. „Für uns war von Anfang an selbstverständlich, dass eine so beliebte kulturpädagogisch wertvolle Einrichtung auch in dem neuen Konzept einen festen Platz haben wird“, sagte Möhl.

Baubeginn gegen Ende 2022

Auch ein Vollsortimenter-Markt und ein Drogerie-Markt sind in dem neuen Quartier fest eingeplant und der bestehende Rewe Markt bleibt während der Bauphase durchgehend geöffnet. Nach erneuter Offenlage des Siegerentwurfs soll Ende 2022/Anfang 2023 mit dem Bau begonnen werden.

Preisträger Thomas Schüler erläuterte: „Es wird städtebaulich eine grüne markante Wegeverbindung durch das Quartier mit Öffnung und Vernetzung zum Dellbrücker Wald und zum Thielenbruch geschaffen. Das Herzstück bildet eine zentrale Grünfläche, an die sich die Baufelder anlehnen." Auch Mülheims Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs begrüßte das Projekt: „Ich freue mich, dass im Stadtbezirk Mülheim ein vielfältig genutztes Areal mit Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten, kulturellem Angebot und Freizeitmöglichkeiten entsteht. Besonders wichtig ist, dass hier auch preisgünstiger Wohnraum geschaffen wird.“ Beide betonen die hervorragende Anbindung des Quartiers an den ÖPNV durch die direkte Lage am S-Bahnhof Dellbrück sowie am Busbahnhof.