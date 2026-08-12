Der Bücherbus sei für ihn sogar mit persönlichen Erinnerungen verbunden, erzählte der Nippeser Vize-Bezirksbürgermeister Daniel Hanna (CDU). „Ich habe den Bus früher selbst gerne genutzt. Er ist mehr als ein Bücherbus, sondern ein Treffpunkt und ein Türöffner zu neuen Welten.“ Er stelle ein Kulturangebot vor Ort im Veedel dar, wo die Wege zu sonstigen Angeboten weit seien, gerade für Menschen ohne Zugang zur Kultur. „Er ist ein kleiner, aber wirkungsvoller Beitrag für die Leseförderung und die Teilhabe.“

Auf Antrag der CDU beschloss die Bezirksvertretung Nippes einstimmig den Auftrag an die Verwaltung zu prüfen, „ob eine regelmäßige Anbindung der Busbibliothek der Stadt Köln an den Sozialraum Bilderstöckchen eingerichtet oder wieder aufgenommen werden kann“. Dabei solle insbesondere die Einrichtung eines verlässlichen, regelmäßig wiederkehrenden Haltepunktes im Sozialraum geprüft werden. Idealerweise solle der neue Halt in der Nähe von Kindertagesstätten und Schulen, Treffpunkten im Quartier sowie Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren liegen, etwa am Schiefersburger Weg. Zudem soll geprüft werden, ob eine zeitliche und räumliche Verknüpfung mit bestehenden regelmäßigen Angeboten im Sozialraum möglich ist, insbesondere der mittwochs stattfindenden Spielewerkstatt an St. Franziskus.

Bürgerverein begrüßt Vorstoß für Bücherbus-Halt

„Wir stehen als Jugendvertretung hinter dem Antrag“, so der Bezirks-Jugendvertreter Ilyas Akgül. Vize-Bezirksbürgermeisterin Joanna Dommnich (Linke) hob außerdem die gute Ergänzung zum Programm „Lebenswerte Veedel“ hervor. Neben der Zentralbibliothek, derzeit interimsweise an der Hohe Straße, umfasst das Angebot der Kölner Stadtbibliothek elf Stadtteilbibliotheken, das interkulturelle Lernzentrum „Sprachraum“ am Josef-Haubrich-Hof und die Chorweiler Mini-Bib als Sonderformat.

Der Bücherbus fährt aktuell 17 Standorte im Stadtgebiet an, wo das Literaturmobil jeweils 45 bis 105 Minuten Station macht. In Bilderstöckchen gibt es als Bibliothek die Pfarrbücherei an St. Franziskus. Zudem stehen einige Bücherschränke im Stadtteil. Eine Buchhandlung gibt es seit einiger Zeit nicht mehr. Der Bürgerverein Bilderstöckchen würde einen Bücherbus begrüßen. „Es wäre eine schöne Sache“, so die Vorsitzende Ute Abraham-Körner. Ein zentraler Standort wäre optimal, etwa am Schiefersburger Weg.

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