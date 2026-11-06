Der neue Kölner Standort für 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesverwaltungsamtes hat am Donnerstag Richtfest gefeiert: Auf einem Grundstück an der Ecke Boltensternstraße/Friedrich-Karl-Straße in Niehl baut Projektentwickler Bauwens das Büro-Großbauprojekt namens „Friedrich und Karl“ (wir berichteten).

Der erste Bauabschnitt soll Ende 2027 fertig sein, der zweite im Jahr darauf, bevor 2029 der dritte und letzte folgt. Die sieben Gebäude sind über ein gemeinsames Erdgeschoss miteinander verbunden.

Richtfest für „Friedrich und Karl“ an der Friedrich-Karl-Straße Copyright: Arton Krasniqi

Eine Parkpalette bietet laut Unternehmen Platz für 1000 Fahrräder und 385 Autos. Bislang ist das Bundesverwaltungsamt an mehreren Standorten in Köln verteilt, nach dem Einzug ist das vorbei. Das Amt bündelt und übernimmt Verwaltungsaufgaben der Bundesministerien.

Die DuMont-Mediengruppe, zu der „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ gehören, brachte das Grundstück in die gemeinsame Projektgesellschaft mit Bauwens ein, das Bauunternehmen übernimmt nun die Fertigstellung. Auf dem Areal befanden sich früher die DuMont-Kunsthalle und ein Mitarbeiterparkplatz. (mhe)