Einer der beiden am Donnerstag festgenommenen mutmaßlichen irakischen Terroristen, die unter anderem einen Sprengstoffanschlag auf die Kölner Synagoge geplant haben sollen, hätte längst in seine Heimat abgeschoben werden müssen. Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ aus Sicherheitskreisen erfuhr, war der 34-jährige Ameer J., der auf dem Gelände eines schiitischen Moscheevereins in Köln-Niehl festgesetzt wurde, spätestens seit Herbst 2024 ausreisepflichtig.

Die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Unna hatte seinerzeit an alle kommunalen Ausländerämter in Nordrhein-Westfalen Listen geduldeter Iraker verschickt. Verbunden mit dem Angebot, für diese abgelehnten Asylbewerber Passersatzpapiere zu beschaffen, um sie in ihre Heimat abschieben zu können. Insgesamt ging es um 5250 Personen. Im Fall von Ameer J. aber versagten die Ausländerbehörden komplett.

Schäffer bestätigt: Einer der Festgenommenen stand auf der Liste Unna

NRW-Integrationsministerin Verena Schäffer bestätigte, dass einer der beiden Festgenommenen auf der sogenannten Liste Unna stand. Einen Namen nannte sie in ihrer Stellungnahme nicht. Schäffer dankte den Sicherheitsbehörden für die Vereitelung des Anschlags. „Es ist mir ein persönliches Anliegen und eine gemeinsame politische Verantwortung, dass Jüdinnen und Juden in NRW sicher und sichtbar leben können.“ Ihr Ministerium stehe zur weiteren Aufarbeitung des Falls mit den Sicherheitsbehörden im Austausch.

Die Chronik beginnt Anfang der 2020er Jahre. Ameer J. reiste nach Deutschland ein. Zunächst ging er nach Köln, um dann ins Emsland nach Niedersachsen zu wechseln. Sein Asylantrag wurde abgelehnt und eine Abschiebung nach dem Dublin-Verfahren ins EU-Ersteinreiseland Schweden verfügt. Als die Beamten das erste Mal an der Flüchtlingsunterkunft erschienen, um den Iraker abzuholen und in den Flieger nach Stockholm zu setzen, war Ameer J. verschwunden. Nachdem der Iraker wieder aufgetaucht war, verhinderte eine Corona-Erkrankung seine Rückführung. Danach blieb J. unbehelligt.

2023 zog der Iraker zurück nach Köln. Fortan wurde er geduldet. Unter anderem weil er einen Job angenommen hatte. Ein Jahr später erreichte das rheinische Ausländeramt das Angebot der ZAB Unna, für Ameer J. endlich zwecks Abschiebung die fehlenden Ausreisedokumente zu beschaffen. Nichts aber passierte. Eine Anfrage unserer Zeitung, warum J. nicht längst schon abgeschoben wurde und ob das Kölner Ausländeramt das Angebot der ZAB Unna angenommen hat und die Ausweis-Papiere mittlerweile vorliegen, blieb bisher von den Behörden unbeantwortet.

Festnahme in Köln-Niehl und Verdacht auf eine Terrorzelle

Kurzzeitig verlegte der geduldete Migrant seinen Wohnsitz nach Frechen im benachbarten Rhein-Erft-Kreis, um dann im März 2026 erneut nach Köln zu gehen. Dort lebte er in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Niehl in den Unterkünften eines schiitischen Moscheevereins bis zu seiner Festnahme.

Unter dem Kommando seines Landsmanns Mostafa Al.R, 31, der in Heidelberg im Ausbildungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ins Netz ging, soll er zu einer pro-iranischen Terrorzelle gehört haben, die Anschläge auf jüdische und US-Einrichtungen verüben sollte. Ende März sollen bisher unbekannte Mitglieder der Terrorgruppe an zwei Tagen mit Sprengsätzen die jüdischen Gebetshäuser in Köln und im schwedischen Malmö aufgesucht haben, um diese Einrichtungen in die Luft zu jagen. Warum die Anschläge scheiterten und die Dschihadisten einen Rückzieher machten, ist noch unklar.

Bundesanwaltschaft ermittelt gegen fünf Beschuldigte

Wie aus Sicherheitskreisen zu erfahren war, ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen fünf Beschuldigte, darunter gegen einen weiteren Helfer aus Hürth sowie den Chef des proiranischen Terrornetzwerks Hayi, der inzwischen in den USA einsitzt.