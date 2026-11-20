Mit dem Ergebnis der Orgel-Sanierung ist der Seelsorgebereichs-Musiker Peter Bonzelet hochzufrieden. „Die Bedienung ist nun viel sauberer, und das Instrument klingt viel besser“, bilanziert er. Auch das Kabel, das den Spieltisch mit der Orgel verbindet, ist von Analog- auf Digitaltechnik umgestellt. Das neue Kabel ist erstens wesentlich dünner, und zweitens lässt es sich flexibel im Kirchenraum umlegen, falls Platz gebraucht wird oder es irgendwo im Weg liegt.

Die beiden Orgelhälften sollen Engelsflügel darstellen

Kurz vor dem 75-jährigen Geburtstag der Orgel in der Kirche Neu St. Katharina an der Sebastianstraße 126 im kommenden Jahr hat das monumentale Musikinstrument eine Frischzellenkur erhalten: Für rund 120.000 Euro Gesamtkosten wurde es gereinigt und technisch generalüberholt. Die Arbeiten leistete die Orgelbau-Firma „Tastenreich“ aus Pulheim. „Das Team war sieben Wochen beschäftigt“, betont Bonzelet. Alle mehr als 2000 Orgelpfeifen und die Bälge wurden einzeln gereinigt, der Spieltisch restauriert sowie die Steuerung der knapp 30 Register – die jeweils verschiedene Klangfarben erzeugen – elektronisch überführt. Zum Abschluss wurde die Orgel neu intoniert.

Letztmals war die Orgel vor rund 30 Jahren gesäubert worden. „Durch die verdreckten Teile stieg die Gefahr des Ausfalls, und dass Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind“, so der Musiker. Dass die Orgel, die sich an der Wand hinter dem Altar befindet, zweigeteilt ist, hat übrigens nicht nur klang- und symmetrietechnische Gründe, wie er erläutert: Die beiden Orgelhälften sollen Engelsflügel symbolisieren, mit dem Altar als „Körper“ des Himmelswesens.

Mehrere Konzerte mit „neu-alter“ Orgel

Zur Feier des „neuen alten“ Instruments gibt es eine Konzertreihe – die „1. Niehler Orgelwoche“, die noch bis Samstag läuft. Am Mittwoch, 18. November, gibt es ab 18 Uhr ein Orgelkonzert mit allen Organisten des Gemeindeverbands „MauNieWei“ aus Mauenheim, Niehl und Weidenpesch. Am Donnerstag, 19. November, findet ebenfalls ab 19 Uhr das Gesprächskonzert „Das Leben einer Orgel“ mit dem Erzbistums-Orgel-Sachverständigen Dominik Tukaj und dem Orgelbauer Björn Daniel Reich statt. Den Abschluss bildet am Samstag, 21. November, ab 17 Uhr die Festmesse mit Musik von Trompete und Orgel mit Michele Lionetti als Zelebranten, sowie Jürgen Roth an der Trompete und Bonzelet als Organisten. Anschließend ist ein Dämmerschoppen geplant.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei – wie generell bei Bonzelets Konzerten. Besonders freut er sich über die enorme Resonanz auf seine musikalische Reihe „Serenade im Niehler Dömchen“ in der Kirche Alt St. Katharina am Alt-Niehler Rheinufer, die er im Juli 2024 ins Leben gerufen hatte.