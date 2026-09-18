Der Einstand ist dem Bartender Thomas Feld und seinem Team rundherum gelungen. „Ganz viele Leute aus der Nachbarschaft freuen sich, dass es nun wieder weitergeht“, resümiert er. „Ich möchte einfach, dass die Menschen ein wenig zur Ruhe kommen. Wir beraten sie gerne und stellen uns auf die Gäste ein.“ Auch an diesem Abend ist einiges los in der Bar: Gäste sitzen an der Theke oder auf Sitzkissen am Fenster. Sie lassen sich von Feld sowie seinem jungen Mitarbeiter Paul cocktailtechnisch verwöhnen.

Nach einem knappen Jahr Pause klirren im früheren „Barfly“ an der Kempener Straße 68 wieder die Eiswürfel: Mit seiner „Contrast Bar“ tritt er das Erbe des legendären Hans Langnickel an. Der im Februar 2026 verstorbene Soziologie-Professor hatte das Barfly 2001 eröffnet und 2025 im Kreise seines Teams abgegeben; danach ging es jedoch nur noch bis August 2025 weiter. Im Februar 2026 übernahm Feld die Räume, machte sich an die Vorbereitungen und lud die Nachbarschaft auch mal zum Test-Trinken ein, um zu sehen, wie seine Kreationen ankommen. Seit Juli ist nun offiziell wieder geöffnet.

Nippeser Orte bilden die Cocktail-Kategorien

Den Laden hat der 49-jährige Thomas Feld, der in Weidenpesch lebt und seit rund 25 Jahren in der Gastronomie unterwegs ist, einst auch im „Früh em Tattersall“ an der Rennbahn, einer behutsamen Erneuerung unterzogen: Die Wände sind nun in dunklem, elegantem Smaragdgrün gehalten, an die Stelle der Bodenfliesen trat Parkett. Neu sind auch die Sitzkissen an der Fensterfront, die sich an warmen Sommertagen komplett aufschieben lassen. Die Sessel hingegen sind noch aus der Barfly-Zeit.

Dunkle Böden und dunkle Wandfarben verleihen dem ehemaligen Barfly englischen Stil. Copyright: Klaudius Dziuk

„Hans Langnickel hatte mit seinen Cocktails eine Weltreise gemacht. Bei mir führt die Weltreise durch den Stadtbezirk Nippes.“ Fünf markante Orte in Nippes und Umgebung, die ihn zugleich zu seinen Kreationen inspiriert haben, bilden die Kategorien für die 23 Cocktails auf der Standard-Karte: Die Neusser Straße steht für anregende und vielfältige Drinks, etwa den „Espresso op Kölsch“, im Nippeser Tälchen geht es leicht und fruchtig zu. Auf der Pferderennbahn wird stilvoll etwas Stärkeres getrunken, in der Flora warten exotische und floral geprägte Genüsse. Das Sechzigveedel mit seiner Eisenbahner-Historie steht für rauchig-kräftige Kreationen.

Außerdem gibt es eine Kreation im Gedenken an Hans Langnickel, der dessen Namen trägt, sowie eine wechselnde Wochenkarte unter dem Motto „Klassiker neu interpretiert“. Derzeit gibt es den „Cosmopolitan in Nippes“. Mit seinem Cocktail „Sunnesching“, unter anderem mit Andalö-Sanddornlikör, Siberian-Express-Vodka sowie Giffard-Likör Grüne Melone, gewann Feld im Mai die „Drinks Open 2026“, die Barkeeper-Meisterschaft für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Die Kunst der Kreation

Einen Cocktail zu kreieren, dauere ganz unterschiedlich lange, verrät Feld: „Das können manchmal fünf Minuten sein, manchmal mehrere Tage – ähnlich wie beim Schreiben von Songs. Mein alkoholfreier Cocktail Sunday Walk war inspiriert durch einen Spaziergang mit meinem Hund nach einem Regen, als niemand sonst unterwegs war.“ Für seinen Gewinner-Drink hatte er auf dem Wettbewerb nur 15 Minuten Zeit, erinnert er sich.

Bei den Spirituosen setzt er häufig auf kleine Marken, die nicht in jedem Supermarkt zu finden sind, von denen er viele Inhaber persönlich kennt und die eine Geschichte zu erzählen haben. Weine, unter anderem von französischen Winzern, gibt es natürlich auch, sowie Kölsch aus der Flasche. Aktuell plant er einen Cocktail auf Basis des Brandys „Cardinal Mendoza“, der als Benefiz-Drink zugunsten der Cruz Roja Española, des spanischen Roten Kreuzes, gedacht ist, für dessen Hilfe bei den Waldbränden im Sommer.

Contrast Bar CGN, Kempener Straße 68, geöffnet von 17.30 bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 1 Uhr. Montags ist Ruhetag.