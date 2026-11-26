Am Montagmorgen herrscht eine besondere Stimmung im Alnatura-Supermarkt an der Neusser Straße in Köln-Nippes. Am Eingang, vor gestapelten Wasserkisten, stehen Melane Nkounkolo und Alina Lorfeo mit Mikrofonen und Keyboard. Vor ihnen stehen und sitzen Kinder, klatschen mit und singen schüchtern mit, wenn sie aufgefordert werden. Kunden bleiben stehen und verfolgen das Geschehen lächelnd.

„I am I“, singt Nkounkolo mit sanfter, verletzlicher Stimme. Es ist ein Lied über Selbstakzeptanz. „Ich bin ich, ich bin schön, meine Haut ist schön, meine Haare sind schön, meine Sprache ist schön. Ihr seid schön“, sagt sie zum Schluss lächelnd, während die Melodie ausklingt, und beendet das zehnminütige Konzert mit dieser Nachricht an die Schülerinnen und Schüler.

Konzertsparziergang durchs Veedel

Sieben kurze Live-Auftritte an verschiedenen Orten in Nippes erleben sie an diesem Vormittag. Der sechste Jahrgang der Peter-Ustinov-Realschule macht einen Konzertspaziergang durch das Veedel. Das Format „Performance Tour“ ist ein niedrigschwelliges Angebot aus dem Projekt „SPEM – Schulprofil Populäre und Experimentelle Musik“.

Das von der Stadt Köln und der Wilde Kinder Stiftung für Kultur und Bildung geförderte Kooperationsprojekt wurde von der Offenen Jazzhausschule zunächst an der Gesamtschule Köln Innenstadt entwickelt und wird aktuell in Zusammenarbeit mit der Peter-Ustinov-Realschule in Nippes umgesetzt.

Ziel ist es, mit unterschiedlichen Angeboten „Musik für alle“ zugänglich zu machen, unabhängig von persönlichen und sozioökonomischen Voraussetzungen. So gibt es unter anderem diverse Musikkurse und AG-Angebote an der Schule, zum anderen findet einmal im Jahr die Performace Tour statt.

Kinder der Peter-Ustinov-Schule sehen verschiedene Konzerte

Nach dem Alnatura-Supermarkt geht es für die Kinder weiter in den Heimathirsch. Dort auf der kleinen Bühne im Keller herrscht eine ganz andere, ebenso besondere Stimmung, während das Trio „LUAH“ englische und portugiesische Songs spielt. „Wir wollen während der Performance Tour kulturell verschiedene Einflüsse, unterschiedliche Musikstile und diverse Sound-Erfahrungen bieten“, erklärt Wiebke Schumann von der Offenen Jazzhausschule.

Die sieben Blitzkonzerte finden an unterschiedlichen, teils ungewöhnlichen Orten statt und unterscheiden sich deshalb voneinander. Neben dem Supermarkt findet etwa ein Konzert in einer Apotheke statt, ein anderes in der Stadtteilbibliothek. Alle Orte liegen in der Nähe der Schule, sodass die Kinder von Konzert zu Konzert zu Fuß gehen.

„Viele Kinder gehen nicht mit ihren Eltern zu Konzerten. Bei der Tour können sie diese Erfahrung machen und kennenlernen, wie vielfältig Musik und Kultur sein können“, sagt Schumann. „Außerdem zeigen wir den Kindern, dass sie das auch selbst machen können, wenn sie wollen. Sie sehen: Da steht jemand auf der Bühne, der ist wie ich. Das kann Mut machen.“