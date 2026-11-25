Die Idee zur Briefkasten-Aktion „Post für Dich – Briefe an Menschen, die wir vermissen“ kam Golrokh Esmaili, Journalistin, zertifizierte Trauerbegleiterin und Gründerin des Begleitungsdiensts „TrostTeam“, aus ihren Erfahrungen im privaten Umfeld. „Im Freundeskreis erlebe ich oft, dass die Leute nicht wissen, wohin mit ihrer Trauer“, erläutert sie. „Ich schlage ihnen dann vor, einen Brief an die verstorbene Person zu schreiben. Oft bekomme ich dann später zurückgemeldet, dass es eine richtig gute Idee war.“

Gefühle und Erinnerungen zu Papier bringen

Hierzu sind nun alle eingeladen, denen es ähnlich geht und die sich mit Verlust- und Abschiedsschmerzen tragen: Im Laufe der knapp zweimonatigen Aktion kann man Gefühle, Erinnerungen und Nicht-mehr-Gesagtes in einem Brief zu Papier bringen. Die Form hierbei ist komplett frei, auch Zeichnungen sind möglich. Die Initiative richtet sich an alle Trauernden und Erinnernden, unabhängig von Alter, Religion oder Herkunft, sowie dem Zeitpunkt des persönlichen Verlustes. „In den Briefen kann alles ausgedrückt werden, was einem am Herzen liegt“, so Esmaili. „Erfahrungsgemäß ist es oft ein ganzer Mix aus Gefühlen.“

Sechs Briefkästen sind über Köln verteilt

Für die Briefe an die Verstorbenen stehen Briefkästen in sechs inhabergeführten Kölner Buchhandlungen bereit. Neben dem Buchladen Neusser Straße 197 in Nippes, wo Esmaili mit Projektpartner David Roth vom Bestattungshaus Pütz-Roth und Buchhändlerin Dorothee Junck den ersten Kasten präsentierte, gibt es weitere Standorte. Dazu gehören die Maternus-Buchhandlung (Severinstraße 76), „Manulit“ (Limburger Straße 37), „Der andere Buchladen“ (Weyertal 32 in Sülz), der Kinderbuchladen „Knirps & Riese“ (Gutenbergstraße 30 in Ehrenfeld) und der Kalker Buchladen (Kalker Hauptstraße 170).

Wie Roth anmerkt, sei es ein wichtiges Ziel der Trauerbegleitung, dass im Laufe des Prozesses die liebevolle Erinnerung an die Person in den Vordergrund trete, statt der akuten Trauer. „Menschen müssen beim Trauern nicht funktionieren, sondern brauchen einen individuellen Weg des Abschiednehmens.“ Mit den Veranstaltungen seines Instituts, von Gesprächskreisen über Lesungen und Seminare bis zu Konzerten, wolle er einen Ort schaffen, wo man einfach mal hingehen könne – und wo sich eventuell Kontakte zu anderen Trauernden oder Erinnernden ergeben können.

Teilnahme und Anmeldung bis 15. Januar 2027 möglich

Bis zum 15. Januar 2027 können die Briefe in die Kästen bei den teilnehmenden Buchhandlungen eingeworfen werden. Bei der Abschlussveranstaltung am Sonntag, 17. Januar, von 16 bis 19 Uhr im Kultur- und Nachbarschaftszentrum „Gotland“ an der Vorgebirgstraße 20 am Volksgarten in der Südstadt ist geplant, die gesammelten Briefe feierlich dem Feuer zu übergeben – als bewusster Moment der Erinnerung und Verbundenheit. Eine kleine Auswahl der Briefe wird am Donnerstag, 18. Februar, ab 19.30 Uhr im „manulit:“-Buchladen vorgetragen und erst danach dem Feuer überantwortet. Wer nicht will, dass der eigene Brief vorgelesen wird, kann dies auf dem Schreiben mitteilen. Die Teilnahme an der Abschlusszeremonie ist kostenlos, eine Online-Anmeldung jedoch erforderlich.

www.puetz-roth.de/veranstaltung/post-fuer-dich-briefe-an-menschen-die-wir-vermissen/