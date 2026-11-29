Die knapp 180 Meter lange Hittorfstraße hat offenbar ein Raser-Problem: Laut Schilderungen aus der Nachbarschaft werde mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Straße“ gefahren, berichtete Vize-Bezirksbürgermeister Henning Meier (SPD). Über die kleine Einbahnstraße, die das Riehler Ortszentrum mit der Boltensternstraße verbindet, lässt sich an der Ampel auf die Boltensternstraße in nördliche Richtung auffahren, wo auch die Hauptzufahrt auf das Gelände der Sozial-Betriebe-Köln (SBK) liegt. Möglicherweise versuchen einige Autofahrer, noch bei Grün über die Ampel an der Boltensternstraße zu kommen, und geben deshalb Gas.

Hauptroute für SBK-Bewohnerschaft in Richtung Ortsmitte

Die Situation an der Hittorfstraße ist aus zwei weiteren Gründen sensibel: An die Straße grenzend liegt ein Gelände mit mehreren sozialen Einrichtungen der Karl-Immanuel-Küpper-Stiftung – das Luise-Maaßen-Haus für psychisch beeinträchtigte Erwachsene (das jedoch momentan saniert wird, die Einrichtung ist temporär aufs SBK-Areal gezogen) sowie das Robert-Perthel-Haus und das Clara-Vorster-Haus für Kinder und Jugendliche.

Auch die Tagesklinik Pionierstraße für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Trägerschaft der Johanniter liegt auf dem Areal und ist ebenso über die Hittorfstraße erreichbar. Im Ladenlokal an der Ecke zur Stammheimer Straße liegt eine Kinder-Tagespflege-Einrichtung. Des Weiteren ist die Straße die Hauptroute für Seniorinnen und Senioren, die zu Fuß zwischen dem SBK-Areal und der Riehler Ortsmitte unterwegs sind.

Die Bezirksvertretung (BV) Nippes verlangt nun Abhilfe: Mehrheitlich gegen die Stimmen der AfD beschloss sie Tempo-Kontrollmessungen über mehrere Tage und zu unterschiedlichen Zeiten, um das Ausmaß der Geschwindigkeitsübertretungen erfassen zu können. Auf Grundlage der Ergebnisse sollen Maßnahmen ergriffen werden, um die Einhaltung von Tempo 30 und die Sicherheit zu verbessern. Auch sei zu prüfen, ob die Ampel auf andere Art geschaltet werden könne.

Die Ergebnisse der Messungen, sowie vorgeschlagene Gegenmaßnahmen, seien der BV vorzulegen. Zumindest bei der Karl-Immanuel-Küpper-Stiftung, der Betreiberin der Wohneinrichtungen, waren auf Nachfrage dieser Zeitung jedoch keine gefährlichen Situationen im Zusammenhang mit Raserei auf der Hittorfstraße bekannt.