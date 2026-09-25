Die Frage nach der deutschen Bewerberstadt für die Olympischen Spiele wird geklärt. An diesem Samstag, dem 26. September, steht der Beschluss an, dem zahlreiche Menschen aus Köln gespannt entgegenblicken.

Eine öffentliche Übertragung findet im Deutschen Sport- und Olympia-Museum am Rheinauhafen statt. Dort können viele Anhänger die spannende Bekanntgabe gemeinsam verfolgen und mitbangen.

Öffentliche Übertragung im Museum in Köln

„Ein besonderer Tag für den Sport in Deutschland“, wird auf der Webseite der Kölner Institution zitiert. Wegen der außerordentlichen Versammlung der Mitglieder des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) gewährt die Einrichtung am Samstag von 10 bis 18 Uhr freien Eintritt.

Gäste haben dort die Möglichkeit, die Bekanntgabe bezüglich der deutschen Bewerbung von Köln/Rhein-Ruhr für die Olympischen und Paralympischen Spiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 mitzuerleben. Nachdem Berlin seine Kandidatur zurückgezogen hat, verbleibt lediglich München als Konkurrent.

Die Bewerbung Berlins erhielt von einem Expertengremium des DOSB eine Beurteilung von nur 74,6 aus 100 erreichbaren Zählern. Im Gegensatz dazu wurden München 87 Punkte zugesprochen, während die Region Köln/Rhein-Ruhr mit 85 Zählern knapp dahinter platziert war. Ein zusätzlicher wichtiger Aspekt war die deutliche Ablehnung durch die Bevölkerung in Berlin.

Folglich erhöht sich die Chance, dass die Bewerbung von Köln/Rhein-Ruhr erfolgreich sein wird. In der Domstadt, der Umgebung sowie bei der öffentlichen Übertragung am Rheinauhafen hoffen die Menschen auf einen positiven Ausgang.

Live-Übertragung der Bekanntgabe im Kölner Museum

Zusätzlich zu Gesprächsrunden mit Persönlichkeiten aus Sport und Politik wird die Versammlung der DOSB-Mitglieder aus Baden-Baden ab 12.45 Uhr vom Deutschen Sport- und Olympia-Museum live gesendet. Anschließend gibt es hoffentlich Anlass zur Freude.

Ob die Wahl auf die Region Köln/Rhein-Ruhr oder auf München fällt, wird sich zeigen. Der Beschluss über den deutschen Bewerber für den internationalen Olympia-Wettbewerb wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammen mit dem DOSB-Chef Thomas Weikert bekannt gegeben. (red)