„Starke Kinder, starke Zukunft“ – Mit dem Motto, das Unicef gemeinsam mit dem „Deutschen Kinderhilfswerk “ zum diesjährigen Weltkindertag ausgerufen haben, ist eigentlich schon alles gesagt. Damit der Slogan aber auch in die Praxis umgesetzt werden kann, müssen die Kinderrechte in möglichst vielen Alltagsbereichen eingehalten werden.

Deshalb stehen diese international verbrieften UN-Kinderrechte auch – neben allerhand Spaß und Spiel – im Zentrum des Kölner Weltkindertagsfests, das am 20. September bereits zum 35. Mal gefeiert wird. Von 12 bis 18 Uhr geht es am Rheinauhafen auf einer 850 Meter langen Aktionsfläche zwischen dem Schokoladenmuseum und dem Harry-Blum-Platz über die Bühne. Rund 70 Organisationen bieten dort mehr als 100 Mitmach-, Infostände und Spielaktionen. Auf zwei Bühnen am Schokoladenmuseum und am Harry-Blum-Platz sorgen unter anderem Cat Ballou, Pelemele, Planschemalöör und die Lucky Kids für Stimmung.

Weltkindertag: Starkes Signal für Kinderrechte in Köln

„Wir müssen immer noch alles dafür tun, dass alle kapieren, dass auch Kinder Rechte haben. Dafür ist der Weltkindertag eine ideale Gelegenheit – und ein starkes Signal an die gesamte Stadt: Passt auf die Kinderrechte auf!“, sagte Unicef-Vorstandsmitglied Anne Lütkes dieser Tage bei einer Pressekonferenz, bei der TV-Moderatorin Laura Knöll, Veranstalter Sebastian Lange und der Kinderrat des Sozialen Zentrums Linoclub in Lindweiler das Programm präsentierten.

Botschafter des Kölner Weltkindertags: Kevin Wittwer (links) und Yannick Richter von Cat Ballou. Copyright: Alexander Schwaiger

Wie sehr fit die Jungen und Mädchen in puncto Kinderrechte sind, bewiesen sie bei einer Fragerunde, für die sie kräftig am Kinderrechte-Glücksrad drehten. Auch wenn jede und jeder von ihnen ein eigenes Lieblingskinderrecht hat, wie etwa Quini, die das Recht auf Gleichheit schätzt („Egal welche Hautfarbe, ob hell oder dunkel, alle Kinder sollen gleich behandelt werden“), so fordern alle jungen Mitglieder des Kinderrates unisono vor allem ein Recht ein: Dass Kinder mehr mitbestimmen dürfen!

Kinderrat in Chorweiler bestimmt bei Entscheidungen mit

Und sie selbst gehen mit gutem Beispiel voran: Sie engagieren sich im Kinderrat, halten Sitzungen ab, und entscheiden mit – an ihrer Schule, der GGS Merianstraße in Chorweiler. Auf die Frage, was sie für die Zukunft stark macht, folgt prompt die Antwort von Melinda: „Wenn ich etwas nicht konnte, aber mit Hilfe von jemandem erfahren habe, dass ich es erlernen kann.“

Lars Hüttler ist Geschäftsführer des Kinderschutzbunds Köln Copyright: Kinderschutzbund Köln

Wir setzen uns täglich dafür ein, Kinder vor Gewalt zu schützen. Doch da gibt es auch in Köln und der Region noch einiges zu tun. Lars Hüttler, Geschäftsführer des Kölner Kinderschutzbunds

Der Geschäftsführer des Kölner Kinderschutzbunds nahm den Ball auf – und betonte, wie wichtig es ist, dass Kinder ihre Rechte kennen, dass Erwachsene aber nicht minder in der Pflicht sind, diese Rechte einzuhalten – und Kinder zu schützen, etwa vor Gewalt, dem Kernthema des Kinderschutzbunds. „Wir setzen uns täglich dafür ein, Kinder vor Gewalt zu schützen. Doch da gibt es auch in unserer Stadt noch einiges zu tun.“

Kölner Kinder diskutieren mit der Politik und Verwaltung

Der Kinderschutzbund ist gemeinsam mit dem Linoclub und dem Kölner Jugendring Organisator der von „wir helfen“ geförderten Bühne am Harry-Blum-Platz – und der benachbarten „Demokratiekuppel“, wo Kinder und Jugendliche ihre Wünsche und Nöte offen besprechen können – ab 13 Uhr mit den kinder- und jugendpolitischen Sprecherinnen und Sprechern der Kölner Ratsfraktionen, ab 15 Uhr mit Kölner Landtagsabgeordneten und gegen 17 Uhr mit NRW-Familienministerin Verena Schäffer. Unter www.kinderrechte-koeln.de können kurzentschlossene junge Menschen noch ihre Fragen und Wünsche einreichen. Auch die Stadt Köln, Unicef und die Bundeszentrale für öffentliche Gesundheit (BIÖG) zählen zu den Organisatoren des Weltkindertags, Hauptsponsor ist die DEVK.

Cat Ballou in Sorge um den Sozialstaat

Und die Bandmitglieder von Cat Ballou sind dessen prominente Botschafter. Warum, erklärte Gitarrist Yannick Richter: „Wir beobachten mit Sorge, wie am Sozialstaat gesägt wird. Kinder sind unsere Zukunft, deshalb müssen wir alles dafür tun, dass sie gut aufwachsen – und kein Kind zurückbleibt.“

Das ganze Programm gibt es online hier >>

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