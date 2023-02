Köln – Der Kölner Rapper Mo-Torres spielt in Chorweiler auf dem Pariser Platz und am Mülheimer Marktplatz seinen neuen Song „Green Flags (Vielleicht nennt man sowas Liebe)“, die Kölner Multi-Kulti-Polka-Punk-Combo Hop Stop Banda rocken Auerbach- und Lenauplatz, das Calypsonic Steel Orchestra interpretiert Welthits auf dem Chlodwigplatz, und die Kalker Pop-NRW-Preisträgerin Donia Touglo bietet soulige Afrobeats auf dem Rudolfplatz. Stephan Brings und seine Schwester Maria Brings singen an allen sechs Orten mit dem Publikum. Und das alles umsonst und draußen am letzten Ferienwochenende.

Unterwegs am ersten August-Wochenende

„Wir wollen die Bandbreite unseres Kulturangebots ins Veedel bringen“, sagte Jutta Unger, Geschäftsführerin des Vereins Freie Volksbühne Köln, der gerade seinen 100. Geburtstag feiert. „Kultur für alle – Das Kölner Kultur-Abo unterwegs in Deinem Viertel“ heißt das Projekt, das am 6. und 7. August mit einem Open-Deck-Doppeldeckerbus Musik, Kinderaktionen und Impro-Theater in sechs Kölner Stadtteile bringt.

Mo-Torres, Fatih Cevikkollu und Ebasa Pallada (v.l.) Copyright: Stefan Worring

Jeweils etwa drei Stunden Programm werden auf jedem der oben genannten Plätze geboten. Natürlich präsentiert sich auch der Verein vor Ort, dessen Ziel es ist, seinen Mitgliedern günstigen Zugang zu Kulturangeboten jeglicher Couleur zu ermöglichen. „Mit den Live-Auftritten wollen wir Bürgerinnen und Bürgern ein Geschenk machen“, so Unger.

Kalker Nachwuchskünstlerin mit dabei

Mit im Programm, das Marianne Rogler zusammengestellt hat, ist auch Donia Touglo, Kalker Nachwuchskünstlerin mit Wurzeln im Togo. „Ich singe und performe zu allem, was meine Seele berührt“, sagt sie und definiert ihre Musik als „Soul-infused World Jam“. Ein spannendes Projekt, zumal ihr Gesang begleitet wird von DJ-Musik und einer Performerin, die „versucht, sich mit den Menschen im Publikum zu verbinden, eine Brücke zu schlagen“, so Touglo. Ein erstes Album ist in Arbeit.

Donia Touglo aus Köln-Kalk ist Pop-NRW-Preisträgerin. Copyright: Max Grönert

Die Moderation an beiden Tagen hat Kabarettist Fatih Çevikkollu übernommen, der das musiklastige Angebot in den Veedeln gut findet: „Ich spiele den Präsidenten, aber es werden keine Kamelle geworfen“, sagt er grinsend. „Das Kölner Publikum macht auch so gerne und schnell mit.“ Ihn begeistert die Auswahl der Plätze, zumal er in Chorweiler zur Schule gegangen ist.

Mo-Torres freut sich besonders auf Mülheim: „Das ist ja Rechtsrheinisch – brauche ich da einen Reisepass?“ witzelt er. „Ich mag das Umsonst-und-draußen-Publikum – die sind sehr offen und wollen nicht bespaßt werden nach dem Motto: Mach mal, ich habe schließlich Eintritt bezahlt.“ Kultur für Alle, Live am Samstag, 6. August, ab 10.30 Pariser Platz, ab 15 Uhr Marktplatz Berliner Straße, ab 19 Uhr Chlodwigplatz. Am Sonntag, 7. August, ab 10.30 Uhr Auerbachplatz, ab 15 Uhr Lenauplatz, ab 19 Uhr Rudolfplatz. Weitere Infos und alle Künstler unter volksbuehne.de