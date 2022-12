Köln-Wahn – Über Pfingsten hat es in Porz-Wahn nicht gebrannt. Für die betroffenen Anwohner klingt das schon fast wie eine gute Nachricht. Gleichwohl sind die Sorgen und Ängste angesichts einer bislang ungeklärten Brandserie nicht geringer geworden. Seit Mitte Mai treibt offenbar mindestens ein Brandstifter sein Unwesen. Es könnte auch das Werk mehrerer Täter sein. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck, fährt unter anderem vermehrt Streife in dem rechtsrheinischen Stadtteil. Aber wie ein Polizeisprecher am Pfingstmontag auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ mitteilte, gibt es noch keine Spur.



Zuletzt hatte es von Freitag auf Samstag in dem Veedel zwei Fälle von Brandstiftung gegeben. Gegen 23.25 Uhr wurde die Feuerwehr Köln von Polizeibeamten in die Straße „Auf dem Acker“ zum Brand eines Wohnmobils alarmiert. Mitten im Wohngebiet hatte jemand einen Brandsatz auf den Reifen auf der Beifahrerseite gelegt und in Brand gesetzt.

Durch das schnelle Eingreifen der Anwohner, welche mit einem Handfeuerlöscher die Flammen löschen konnten, wurde das Wohnmobil vor der vollständigen Zerstörung bewahrt. Es entstand laut Polizeiangaben dennoch erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten.

Pkw nur wenige hundert Meter weiter in Brand

Nur elf Minuten später ging bei der Feuerwehr erneut ein Notruf ein, ein Anwohner meldete einen brennenden Pkw im Libellenweg. Vor Ort konnte jedoch laut eines Feuerwehrsprechers kein Brand festgestellt werden.



Nur drei Minuten später allerdings erreichte die Feuerwehr eine dritte Feuermeldung: Nur rund 500 Meter die Straße runter stand ein Pkw auf dem Parkplatz einer Gartensiedlung in Vollbrand. Das Auto wurde bei dem Brand vollständig zerstört.

Die beiden Brände sind offenbar Teil einer Brandserie in Köln-Wahn. Innerhalb der letzten zwei Wochen häufte sich die Anzahl der Brände in dem Stadtteil:

18.5. Brennende Müllcontainer greifen auf die Fassade einer Grundschule in der Straße „Neue Heide“ und einen Klassenraum über

26.5. Pkw-Brand in der Hunoldstr. Auf einem Parkplatz

29.5. Brennender Transporter am Sonntagmorgen unter einer Autobahnbrücke auf der Nachtigallenstraße

29.5. Brennendes Auto am Sonntagabend im Giselherweg, zweiter Pkw ebenfalls stark beschädigt

31.5. Brennender Anhänger in Unterstand in der Winkelsmaar

2.6. Brennendes Auto in der Max-Reichpietsch-Straße

3.6. Brandstiftung an Wohnmobil in der Straße „Auf dem Acker“

3.6. Brennender Pkw in der Straße „Im Lochgarten“ vor der Kleingartenanlage

Dazu kommen noch weitere Mülltonnenbrände in dem Stadtteil. Alle Brandorte liegen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.