Unfall in Köln-Porz Autofahrer fährt in Baustelle und bleibt in Schacht stecken

Einbahnstraße, gesperrte Abbiegespuren, Bauampeln - die Verkehrssituation an der Kreuzung Humboldtstraße/Bergerstraße ist derzeit durch eine Baustelle anders geregelt. Für einen älteren Herrn wohl etwas zu unübersichtlich. Mit seinem Pkw ist er am späten Freitagnachmittag in die Baustelle hineingefahren und hing mit den Vorderreifen in einem kleinen Schacht fest. Die Feuerwehr konnte den Wagen bergen.

Der Fahrer ist nach ersten Angaben mit dem Schrecken davongekommen. Durch den Einsatz ging es für Pkw und KVB-Busse auf der Humboldtstraße in Fahrtrichtung Finkenberg nicht weiter. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Der Bereich, wo der Wagen festsaß, war allerdings nicht durchgehend mit einer Warnbake oder ähnlichem abgesperrt. Im Kreuzungsbereich finden Arbeiten an den Stromversorgungsleitungen statt. (rde)