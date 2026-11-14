Die Kindertagesstätte Auf dem Sandberg ist seit geraumer Zeit geschlossen. Kinder der zweigruppigen Einrichtung wurden auf andere Poller Kindertagesstätten verteilt. Der weitere Platzbedarf für Kitakinder durch das neue Wohngebiet Poller Damm wird nach städtischen Planungen über die neue fünfgruppige Kita in der Straße Poller Damm abgedeckt.

Mehr Kinder in den Kitas bedeutet auch, dass die Zahl der Grundschulkinder in den kommenden Jahren steigen wird. Daher sollte die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Poller Hauptstraße frühzeitig in die Lage versetzt werden, ausreichend Plätze zur Verfügung stellen zu können, sagt Bettina Jureck, Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung (BV) Porz.

Der Offene Ganztag ist im Bürgerzentrum untergebracht, Stadt soll Alternativen prüfen

Schon seit Jahren seien die Gruppen des Offenen Ganztags der Grundschule nur sehr provisorisch und oft nicht kindgerecht in den Räumlichkeiten des Bürgerzentrums „Ahl Poller Schull“ untergebracht. Darunter leide nicht nur die pädagogische Betreuung der Schulkinder, sondern es führe hinsichtlich der Raumnutzung auch zu Konflikten mit dem Trägerverein Ahl Poller Schull.

Deswegen hat die SPD einen Antrag eingebracht. Mit dem soll die Verwaltung prüfen, inwieweit die Kita Auf dem Sandberg beziehungsweise deren Gelände der Grundschule zur Nutzung oder zur baulichen Erweiterung zur Verfügung gestellt werden kann. Ein Vorschlag, den auch die anderen Parteien in der BV mittragen.

Deswegen soll geprüft werden, wie sich die aktuellen Bedarfe der Grundschule im Poller Ortskern darstellen. Dabei soll die Verwaltung auch die Entwicklungen des benachbarten Neubaugebietes Poller Damm berücksichtigen. Auch soll geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen das vorhandene Kitagebäude noch genutzt werden kann oder wie es baulich ertüchtigt werden muss.

Ebenfalls geprüft werden soll, welche Möglichkeiten es gibt, die Ganztagsgruppen der Grundschule in den noch vorhandenen Räumlichkeiten der ehemaligen Kita unterzubringen. Sollte das Gebäude nicht mehr genutzt werden können, soll die Verwaltung aufzeigen, zu welchen schulischen Zwecken das Gelände an der Straße Auf dem Sandberg 5 im Falle eines Abrisses noch genutzt werden kann. Stichworte, die in dem Zusammenhang genannt werden, sind Ausweichcontainer, Lagerraum und Mensa.