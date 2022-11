Radio Köln  Übernachtung im Tiny House zu gewinnen

Köln – Gemütlich, aber trotzdem überraschend geräumig – das ist der Eindruck, der sich bietet, wenn man das hölzerne Tiny House betritt. Auf 14 Quadratmetern vereinigt es Schlafzimmer, Wohnraum, Küche, Bad mit Dusche und Toilette und sogar ein kleines Büro. An Komfort mangelt es nicht: Es gibt fließendes, warmes Wasser, eine Heizung und sogar WLAN. Das Haus wurde aus nachhaltigen Materialien gebaut und besitzt eine Photovoltaik-Anlage.

Im Rahmen der siebenwöchigen Aktion „Natürlich ins Tiny House“ verlosen die sieben Sender der Rheinland Kombi, zu der neben Radio Köln auch Radio Bonn/Rhein-Sieg, Radio Erft, Radio Berg, Radio Leverkusen, Radio Euskirchen und Radio Rur gehören, exklusive Übernachtungen im Tiny House des Kölner Energieanbieters Yello.

Das Tiny House wird jede Woche an einem besonderen Standort in dem jeweiligen Sendegebiet platziert – mitten in der Natur, mit Rheinblick oder an einem See. Die genauen Standorte werden erst in der jeweiligen Woche von dem Lokalsender verraten. „Wir wollen zeigen, wie schön das Sendegebiet ist“, sagt Claudia Schall, Chefredakteurin von Radio Köln. Alle Orte haben etwas mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Bewerben können sich die Zuhörer auf den Internetseiten der sieben Sender.

Zum Auftakt der Aktion geht es vom 12. bis 19. Juli auf allen Sendern in einer Themenwoche um Nachhaltigkeit, E-Mobilität und Solarenergie. Das Gewinnspiel startet am 19. Juli. Woche für Woche treten Zuhörerinnen und Zuhörer in einem Fragespiel gegeneinander an. In mehreren Duellen wird schließlich ein Gewinner ermittelt, der mit einer Begleitperson im Tiny House übernachten darf.

